Luis García elogia a sus jugadores después del empate de la UD Las Palmas ante el Dépor: «Me lo paso muy bien viéndoles; son la leche»

Un hombre feliz. Luis García Fernández terminó el duelo ante el Deportivo de La Coruña, que acabó en tablas (1-1), satisfecho con la actuación de sus jugadores pese a no lograr la victoria. Así lo explicó el técnico asturiano, que recalcó que se divirtió mucho con sus pupilos en una tarde en la que se superaron los 25.000 asistentes en el Estadio de Gran Canaria. «Me lo paso muy bien viéndoles cada día y hoy ha sido uno de esos días; este equipo es la leche. Nos hemos impuesto en el juego a un rival que tiene grandísimos futbolistas y un gran entrenador. Tenemos que seguir mejorando, evidentemente, porque queda muchísimo, pero esta es la idea y el modelo: queremos jugar de esta manera. Creo que hemos visto un gran partido de fútbol», subrayó el expreparador del Espanyol.

En ese sentido, afirmó sentirse «feliz» por lo que ve en sus chicos, aunque recalcó que tras el empate ante el Dépor no queda «conforme», porque a partir de mañana volverán a apretar, ya que el equipo debe ser mejor en todos los aspectos del juego. «Hay que tener ambición y seguir adelante. Mi felicidad se resume en que veo progresión y mejora en mi equipo». Aun así, alabó la «mentalidad» del conjunto amarillo tras el penalti errado por Jonathan Viera, asegurando que es importante «animarse en los momentos de dificultad, querer ser mejores, seguir el plan y sentir a la gente que nos empuja. Eso es mérito de los jugadores y de la afición. Es impagable tener un equipo que cree en lo que propones y una hinchada que nos impulsa a ir a por más en todo tipo de situaciones».

Además, al hablar sobre el ascenso, el ovetense apostilló que la clasificación les dice que van «por el camino que queremos. A los jugadores no se les puede pedir más: se dejan el alma y hoy han sido muy fieles a lo que les hemos pedido».

Lukovic, sin minutos

Uno de los nombres propios más destacados del encuentro por su ausencia sobre el césped fue el de Milos Lukovic. El serbio ha pasado de ser imprescindible a quedarse sin un solo minuto ante el Deportivo de La Coruña, algo que Luis García explicó señalando que hay que «darse cuenta de que los minutos son para aprovecharlos al máximo; no digo que Lukovic no lo haga, pero nosotros tratamos de optimizar las mejores opciones para ganar el partido». De hecho, resaltó que la elección de Ale García como nueve se debió a que buscaba «esa ruptura desde la posición de punta que encontró en el primer minuto. Sabemos que Ale es incansable».