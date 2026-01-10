Los onces de la última jornada de la primera vuelta
La tarde de Cristian Gutiérrez y Pejiño le gana el pulso a Pedrola
Luis García tira del lateral marbellí por el sancionado Enrique Clemente; en el banquillo aguarda Benedetti y Marc Cardona se queda fuera de la lista
Cristian Gutiérrez por Enrique Clemente. Luis García Fernández tira de un lateral puro para ubicarlo por la banda izquierda y Viti Rozada se encargará de Yeremay Hernández. Por otro lado, Pejiño mantiene su rol en el once titular a pesar del 'Pedrolazo' en la última jornada ante el Real Zaragoza.
La alineación de la UD queda de esta manera: Dinko Horkas, Viti Rozada, Barcia, Mika, Cristian Gutiérrez, Enzno, Amatucci, Viera, Pejiño, Fuster y Jesé Rodríguez. Por parte del Dépor, Yeremay y diez más. En el bloque de Hidalgo figuran Ferllo, Alti, Noubi, Comas, Quagliata, Mario, Villares, Mella, Yeremay, Luismi Cruz y Stoichkov.
