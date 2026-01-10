Pulso para romper todas las barreras (17.30 horas)
UD Las Palmas-Dépor: duelo gigante y la diferencia récord de salarios entre Jesé y Yeremay
El Gran Canaria se prepara para el duelo más grande del curso con afluencia de Primera de 26.000 fieles y 350 del Dépor; el '10' amarillo cobra 60.000 euros por los 2,5 millones del '10' deportivista
Pulso de gigantes. 26.000 fieles amarillos contra los 360 incondicionales del Deportivo. El Estadio de Gran Canaria afronta esta tarde (17.30 horas, TVC) un duelo de gigantes de Segunda entre la UD Las Palmas y el Súperdepor de Yeremay. El plantel coruñés es el más valorado de la categoría con 53,2 millones. El grupo de Antonio Hidalgo está concentrado en el Hotel AC Los Bardinos y salen sobre las 15.30 hacia el recinto de Siete Palmas. Por su parte, la UD se hospeda en el Hotel Iberia y saldrán hacia el estadio sobre las 15.45.
Se cruzan el segundo (los de Luis García) contra el quinto. Yeremay es el más valorado con 25 millones y además luce el mayor sueldo de la competición (2,5 kilos). Por su parte, el otro '10', el amarillo percibe el sueldo mínimo en la categoría (apenas 60.000 euros).Es el bautizo de Yeremay en el jardín de Viera y que busca la mejor entrada de Segunda en esta temporada. Está en juego el título de campeón de invierno.
En relación al once, Pedrola apunta a jugar de inicio por Pejiño. En el costado zurdo, la duda está entre Cristian Gutiérrez y Mika Mármol.
