La UD Las Palmas rasca un punto, golazo de Jesé y Yeremay pasa de puntillas (1-1)

Tablas en el duelo de los mil ingredientes. Dos goles, dos palos y un punto de mérito para la UD Las Palmas ante el Dépor en un Gran Canaria de récord (25.193 espectadores, la mejor entrada del curso). Villares adelantó a los gallegos y Jesé Rodríguez hizo el empate con un señor gol en 90 minutos de montaña rusa (1-1). Viera desperdició una pena máxima y hubo pitos para Yeremay cuando abandonó el terreno de juego.

Pudo pasar cualquier cosa. Pero la UD gozó de ocasiones para llevarse los tres puntos. También las tuvo el Dépor, que tropezó con la versión pletórica de Dinko. Todo se gestó con un primer acto sublime. Una guerra de poder. De la chilena de Villares al toque mágico de Jesé Rodríguez, que le deja con cuatro dianas en las tres últimas jornadas. Con centro de Amatucci, el '10' sigue enrachado y silenciando a sus haters. Fue despedido con una sonora ovación.

Duelo salvaje y sin red. En ese abordaje en alta definición, las dos ocasiones malogradas de Yeremay Hernández -con paradón de Dinko Horkas- y el penalti de Viera que se topó en los guantes de Ferllo y el palo. Y Jey M mandó otro cuero a la madera. 45 minutos de pura adrenalina que tuvieron su semilla en un 0-1 evitable. Saque de esquina, salida accidentada de Dinko y Villares se adelanta a Viti Rozada. Una tijera en el corazón del área 'pío pío' siempre se mira bajo sospecha.

Todo comenzó con una ruleta mágica de Enzo Loiodice y una presión salvaje de la UD. Robar era la clave. El plan funcionó, ante un Dépor torpe con el esférico. Volea de Viti Rozada y el balón se marcha lejos del palo de Ferllo. Pérdida de Enzo y Luismi Cruz inicia la contra para dejarle un balón de extremo peligro para Yeremay. El remate del '10' se marcha desviado en la primera gran ocasión del Dépor (10').

Hay acciones de dibujos animados. Del taconazo de Viera a la aparición de Fuster. La acción la finaliza Jesé Rodríguez al poste. Un toque de puntera del '10' era la antesala del cuarto tanto del Bichito. En el 20', Yeremay llama de nuevo a la puerta de Dinko. En esta ocasión, el croata firma una grandísima intervención. A los 22', el 0-1 de Villares de chilena. Diez minutos después, la pena máxima de Arnau Comas. El golpeo de Viera lo despeja levemente el meta y topa, otra vez en la madera.

En el segundo tiempo, paradón de Dinko a remate a bocajarro de Stoickhov y Ale García no supo engatillar cuando ya se cantaba el 2-1. El ariete de Orilla de Sardina fue el primer cambio -por Pejiño- y gozó de un impacto directo en el partido. Luego saltaron Gil y Pedrola. En ese instante, ovación para Jesé y guiño de respeto a Viera.

Dinko se coronó como el gran héroe de la noche y Benedetti contó su estreno. Pitos para Yeremay y un punto que vale oro. Adiós al título de campeón de invierno y una primera vuelta notable éxito defensivo. Lukovic se quedó sin participar y aún restan 21 finales para padecer en el maratón de la gloria.