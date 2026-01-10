Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historias de grada

Yauci y Judith, amor y beso con los escudos de la UD Las Palmas y Dépor

Esta pareja grancanaria presencia el duelo en Tribuna sin poner en apuros su relación: "Bueno, si no ganan los amarillos que tenga cuidado; lo mismo no duerme en casa"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El amor no entiende de escudos. Un beso y la amenaza de dormir lejos del hogar. El pulso de gigantes entre la UD Las Palmas y Deportivo deja historias de grada repleta de sentimiento. Yauci Lorenzo González, natural de Santa Brígida y abonado en Tribuna de la UD, acude al duelo entre Viera y Yeremay con el traje del Dépor. Se enamoró del cuadro deportivista por el meta Jacques Songo. Su pareja, Judith Pérez Santana, va de amarillo y también es abonada en Tribuna.

Para Yauci, será una tarde peligrosa de sentimientos encontrados. "Siempre me ha gustado de pequeñito el Deportivo. Nunca he sido del Madrid ni del Barça. Mis ídolos pues han sido Valerón, Manuel Pablo, Turu Flores...Aunque todo comenzó con el portero Jacques Songo. Desde ese instante, pues sigo al club gallego aunque soy abonado de la UD". Luce la sudadera del cuadro gallego porque "me camuflé".

Abonados y fieles sufridores pío pío, aunque hoy se permite la licencia de llevar el traje de torero de la formación de Yeremay. "Si gana la UD lo echo de casa", reconoce Judith. Yauci tenía un conflicto de intereses pero ha sido tolerante. "Ella no quería venir conmigo, porque le dije que vendría vestido del Dépor".

Noticias relacionadas y más

El amor es eterno y el triunfo deportivista no garantiza el divorcio. Judith confía plenamente en la victoria en esta guerra de escudos. "Mientras no gane el Dépor todo irá bien". Dos corazones, dos escudos y un amor infinito por Las Palmas.

