La bomba exótica del colíder UD Las Palmas es Miyashiro y ya canta el '¡nozoki mi!'

'¡Nozoki mi!' -pío pío en japonés-. El delantero de 25 años Taisei Miyashiro del Vissel Kobe pondrá el broche de oro al plantel del colíder de Segunda División UD Las Palmas. El atacante llegará en calidad de cedido con opción de compra y ocupará licencia de extracomunitario.

Este fichaje se suma a los de Pedrola y Benedetti en el mercado invernal. Una reconstrucción que ya forzó la rescisión de Jaime Mata y deja a Marc Cardona en la plataforma de salida.

Benedetti (Colombia), Cedeño (Panamá) y Lukovic (Serbia) conformaban las tres licencias de extracomunitarios en el plantel grancanario. Con la llegada del japonés Miyashiro, hay que hacer hueco y Cedeño solo ha disputado 95 minutos en la primera vuelta. Ayer, Luis García Fernández, cuestionado por la llegada de Miyashiro y si ya sabía japonés, el ovetense tiró de humor. "De japonés, solo sé que el sushi está muy bueno (...) No hablo de jugadores que no están en la plantilla", valoró.