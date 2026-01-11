La mala pata de Viera en la UD Las Palmas y la fe de Luis García: "El próximo penalti lo volverá a tirar"

Condenado desde los once metros y un estreno realizador en este curso con la UD Las Palmas que se está haciendo esperar en la temporada del adiós -sus dos últimos tantos fueron de penalti en Primera ante Mallorca y Celta en agosto y octubre de 2023, respectivamente-.

Jonathan Viera, que ha lanzado 26 penaltis en su carrera profesional con siete fallos, cuenta con un 76 % de acierto desde los once metros y es uno de los especialistas del plantel -el inspirado Jesé es otro candidatos del plantel de Luis García Fernández-. Se quedó a un centímetro de la consagración. La diminuta frontera del éxito.

En el minuto 31 de la contienda contra el Dépor, un 'penaltito' sobre Jesé fue señalado por Pérez Hernández y con algo de suspense, le tocaba al '21' poner fin a su sequía -ya dura toda la primera vuelta-. Pero se topó con una de las paradas de la temporada de Álvaro Ferllo, que llegó al club deportivista en el mercado invernal del Sevilla. Guante, palo y mirada al tendido.

El fotograma maldito dejó otra intervención de quilates a un remate escorado de Mika Mármol desde la izquierda. Viera sigue esperando por su bautizado goleador en la temporada más especial de su carrera a sus 36 años y que escenifica su adiós al mundo profesional. Jesé agitó el debate elevando al mediapunta de La Feria a la cotegoría de mejor de la historia del club pío pío.

Ante el Madrid de Cristiano en el 3-3

Con penaltis mágicos como el anotado en el Bernabéu a Navas (2017), ayer se topó con un señor portero y se retiró sobre la hora de partido con el semblante serio. Luis García Fernández, tras ser cuestionado por si Viera se mantiene como el número uno en la lista de lanzadores tras su desliz de anoche, no le tembló el pulso.

"Si está en el terreno de juego, no dudo que lo vuelva a intentar. El próximo lo volverá a tirar Jony (...) No le doy ninguna importancia al penalti fallado, son lances del juego". El domingo, desde las 15.15 horas, en El Sardinero, toca el primer clasificado, el Racing de Santander. Está empatado a 38 puntos con la UD. ¿Y si llega el segundo penalti a favor de la temporada?