UD LAS PALMAS

Las Palmas Atlético se deja remontar por el Elche Ilicitano en el Anexo (1-2)

Los amarillos arrancan mucho mejor, pero el gol de Kirian hizo despertar al equipo franjiverde, que acabó volteando la situación para llevarse los tres puntos del feudo insular

Once inicial de Las Palmas Atlético frente al Elche Ilicitano.

Once inicial de Las Palmas Atlético frente al Elche Ilicitano. / UDLP

ACAN

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas Atlético no supo mantener las buenas sensaciones del arranque y acabó sufriendo una remontada frente al Elche Ilicitano en un duelo en el que los insulares lo intentaron hasta el final. Los amarillos dominaron con claridad el tramo inicial; sin embargo, el gol de Kirian en el ecuador del primer tiempo obligó a dar un paso al frente al conjunto franjiverde, que no tardó en igualar y acabó remontando al inicio de la segunda parte. Desde el pitido inicial, los grancanarios llevaron el peso del partido, buscando posesiones largas y generando peligro a través de las internadas por las bandas. Por su parte, el combinado franjiverde apenas lograba tener el balón y le costaba entrar en el encuentro.

El primer aviso serio lo dio Javi Martínez pasada la primera media hora, con un disparo desde la frontal que se marchó rozando la madera. Poco después llegó el primer gol, tras un servicio al espacio de Elías para Pezzolesi, quien alcanzó la línea de fondo por el carril diestro y puso un centro raso que Kirian envió a la red desde el área pequeña.

El 1-0 despertó al Elche Ilicitano, que, solo cuatro minutos más tarde y en su primera llegada del partido, restableció la igualada por medio de un disparo raso de Antonio Martínez, escorado a la izquierda y con poco ángulo. A partir de ese momento, el dominio cambió de bando, aunque sin que se produjeran nuevas ocasiones claras antes del descanso.

Los amarillos lo intentaron

La segunda mitad arrancó con un lanzamiento de falta de Ali que se marchó junto a la cruceta. El propio jugador hispano-marroquí, cinco minutos después de la reanudación, culminó la remontada al rematar de primeras con una volea al palo largo, tras un centro de falta lateral de Piri desde el perfil izquierdo.

Noticias relacionadas y más

El conjunto grancanario se vio obligado a adelantar líneas tras el 1-2, y Javi Martínez estuvo cerca de empatar con un disparo cruzado que salió rozando el poste. En la recta final, con los de Raúl Martín volcados sobre la portería visitante, un defensor sacó bajo palos el testarazo de Valentín, mientras que el guardameta Owen se estiró para negarle el gol a Carlos Navarro y conservar la ventaja del Elche Ilicitano.

