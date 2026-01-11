Un UD Las Palmas-Dépor con 25.193 sonrisas, escudos amorosos y tributo a Nuke Mfulu

Tarde de ilustres en un ambiente de Primera División. El aroma a clásico que desprenden los encuentros entre la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña no solo se entiende por la magnitud de los dos escudos y el peso de sus camisetas, sino que también se percibe en la calle. Es ahí donde el termómetro marca con mayor exactitud la temperatura de un duelo que atrajo muchas miradas por lo pomposo y lo trascendente de una cita entre dos plantillas cargadas de historia, así como por todo lo que la rodeaba, con el nombre de Yeremay Hernández resonando casi con la misma fuerza que los de Jesé Rodríguez y Jonathan Viera.

La visita al Estadio de Gran Canaria del único club de Segunda División que sabe lo que es ganar una Liga española, liderado además por un grancanario, despertó a los abonados, que en su mayoría no faltaron a la cita, y avivó la sed de fútbol de quienes tuvieron que pasar por taquilla. En total, 25.193 gargantas se agolparon en un recinto que vivió su mejor entrada del curso, en una tarde en la que la afición también se hizo notar para empujar hacia una victoria que finalmente no llegó. A pesar de ello, los cánticos y el aliento no se detuvieron, ya que el cuadro amarillo ofreció una buena versión en un día señalado y fue valiente, quizá con más atrevimiento que nunca, en busca de un triunfo que le habría convertido en campeón de invierno.

Aficionados amarillos celebran el tanto de Jesé. / José Carlos Guerra

Esa alegoría insular se entremezcló a la perfección con el empuje de la grada visitante, donde más de 450 deportivistas se dieron cita para no dejar solos a los suyos, entre ellos Yauci y Judith, dos aficionados —uno de cada equipo— cuyo amor no entiende de escudos. De esta manera, tiñeron de blanquiazul los asientos de Siete Palmas, donde también colocaron un mensaje directo al corazón de Yeremay. Bajo el lema «Orgullo de raíces, orgullo de presente», los seguidores gallegos arroparon a su 10 con el objetivo de aportar su granito de arena en una tarde realmente especial para el futbolista del Polvorín, que contó con numerosos familiares y amigos en su primer partido oficial en la Isla, y en su primer careo frente a Las Palmas.

Todo ello se conjugó para generar una atmósfera de día grande, aunque sensaciones similares ya se habían vivido esta temporada, como cuando visitó territorio isleño el Racing de Santander, por ejemplo.

Día especial para Mfulu y Valerón

Más allá de lo que sucedió en las gradas, los focos apuntaron hacia dos figuras con ascensos en su palmarés vistiendo la elástica de la UD: Juan Carlos Valerón y Nuke Mfulu. El Flaco se convirtió en el protagonista de fotos, autógrafos y abrazos en ambas direcciones, ya que, como leyenda deportivista y mito amarillo, tuvo que repartir su tiempo entre todos los que querían llevarse un recuerdo del Mago de Arguineguín. Tanto fue así que algunos miembros de la expedición del Dépor se olvidaron por un momento de la competición para fotografiarse con el ex 21, en una de las imágenes más bonitas de los prolegómenos del encuentro.

En ese contexto, Valerón también se puso en la piel de periodista al comentar el choque, junto a su hermano Miguel Ángel, para la Televisión Canaria, en su primera experiencia en ese rol, redondeando así un día emotivo para el ex internacional español. Además, se fotografió junto a Yeremay en una instantánea captada por el club coruñés, en un claro gesto de entrega de testigo: de grancanario a grancanario, de antiguo jerarca a nuevo líder del proyecto.

Nuke Mfulu realiza el saque de honor antes del encuentro. / José Carlos Guerra

Otro de los grandes protagonistas fue Nuke Mfulu, que regresó a la Isla para reencontrarse con dos de sus últimos clubes, ya que el Dépor fue su casa en las dos últimas temporadas. El congoleño, que acudió al estadio junto a su hijo y que actualmente se encuentra sin equipo, saludó a antiguos compañeros, repartió sonrisas y realizó el saque de honor antes del inicio del partido, bajo el aplauso del respetable. Posteriormente, disfrutó del encuentro desde uno de los palcos del Gran Canaria, rodeado de su familia.

Una cita de Primera

Sin duda, este duelo dejó numerosos detalles que no pasaron desapercibidos en una cita que abrió el 2026 de Las Palmas como local, cerrando la primera vuelta frente a un rival de enorme solera. Por ello, la grada respondió como merecía un evento de estas características, que ambos clubes y aficiones desean que se repita la próxima temporada, aunque ojalá con una salvedad: que sea en Primera División.