Adam Arvelo hace la mili: la UD Las Palmas anuncia la cesión del extremo al Unionistas de Salamanca

El tinerfeño, que solo ha podido disputar un minuto en Liga, deja libre su ficha hasta final de temporada

Adam Arvelo, durante el duelo de Copa del Rey entre la UD y el CD Extremadura

Adam Arvelo, durante el duelo de Copa del Rey entre la UD y el CD Extremadura / LOF

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Crónicas de una cesión anunciada. La UD Las Palmas anuncia que Adam Arvelo se incorpora a las filas del Unionistas de Salamanca lo que resta de temporada. El tinerfeño, que llegó al conjunto amarillo este verano procedente del Sporting de Lisboa, no ha tenido protagonismo con Luis García. Se estrenó en la derrota de Copa del Rey ante el Extremadura como titular y su presencia pasó desapercibida. En Liga, tan sólo disputó un minuto en el último partido del año en el Gran Canaria ante la Cultural Leonesa. De los 21 encuentros que ha disputado la UD, Arvelo ha estado convocado en siete de ellos, mientras que el resto se ha quedado fuera de la convocatoria de García.

