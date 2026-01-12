Jesé busca el triple salto mortal en la UD Las Palmas: marcar en cuatro jornadas consecutivas

Un reto imposible para Jesé Rodríguez: marcar en cuatro jornadas consecutivas. El Bichito, que está atravesando uno de sus mejores momentos en la UD Las Palmas, se enfrenta a la venganza nunca vista, la de superar su propio récord y silenciar todas las críticas que le llovieron tanto al ser presentado como meses después, cuando sus minutos sobre el terreno de juego eran escasos. El '10' amarillo, que siempre confió en el proceso, ha ganado el pulso de la titularidad a Lukovic y acumula cuatro goles en tres partidos.

Firmó un doblete en el último partido del año en el Gran Canaria. Quiso dar un golpe sobre la mesa frente a su afición y demostrar por qué estaba siendo titular por segunda jornada —se estrenó en Ceuta tras el viaje odisea de la UD hasta llegar al Alfonso Murube—. Tras las fiestas, volvió a ser protagonista en el once inicial de Luis García y volvió a oler el gol, algo que repitió el sábado ante el Deportivo de La Coruña, ilusionando a una afición que empieza a ver con buenos ojos el que Jesé sea el delantero que buscaba la UD.

Con cuatro goles en tres partidos y a uno de colocarse como pichichi junto a Ale García, el domingo el Bichito se enfrenta a uno de sus mayores retos, pues nunca ha visto portería en cuatro partidos consecutivos. De hecho, el grancanario está atravesando uno de sus mejores momentos, pues esta situación goleadora no se daba desde la temporada 2013/14. Por aquel entonces, Jesé militaba en el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y era una de las grandes promesas del conjunto madridista.

Máximo goleador del Castilla en 2013

Siguiendo la estela de su paso por el Real Madrid —donde se proclamó dos veces campeón de Europa—, en el Castilla consiguió superar a Butragueño como máximo goleador en una temporada. Corría el año 2013 y consiguió anotar 22 goles y dar 12 asistencias. En esa temporada, logró las mismas cifras que está teniendo esta temporada y firmó cuatro goles en tres partidos. Unos números que le hicieron volar al primer equipo.

El Bichito celebra su gol ante el Deportivo de La Coruña / Jose Carlos Guerra

«Afición, gracias por el cariño y la unión. Empatamos, pero lo más bonito y exigente está por llegar. Este equipo cree, trabaja y está preparado. Vamos a por ello juntos», escribió el delantero amarillo en sus redes sociales. El veterano que llegó para poner la calma y que prometió hablar en el campo está cumpliendo con creces. Su objetivo no es otro que ascender con la UD a Primera y sus números indican que va en serio.