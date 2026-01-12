Luis García, el detonante del coliderato invernal de la UD Las Palmas

El proceso Covadonga. 217 días en el cargo y el coliderato invernal que coronan a Luis García Fernández como el detonante de la resurección de la UD. El estratega ovetense, 38 puntos y empatado con el Racing de Santander en la cima de la tabla, ha recibido trece dianas. Solo contabiliza tres derrotas y jamás ha recibido más de un tanto en las primeras 21 jornadas. El gran mérito del técnico de 44 años, con una única experiencia en la categoría de plata con el RCD Espanyol de 14 duelos, reside en la habilidad de fabricar un ecosistema coral. De Enrique Clemente a Jesé, no hay estrellas. Manda el valor del grupo.

Tras bajar con Diego Martínez –en un plantel con Moleiro (vendido al Villarreal por 16 millones y que lleva ocho dianas), McBurnie (suma nueve goles con el Hull City), Fábio Silva (por el que Borussia pagó 22 millones a los Wolves) y Essugo (el Chelsea se hizo con el pivote por 20 millones)–, el reto era histórico. En sus 76 años de vida, la UD nunca ha subido a la primera. Con el segundo margen salarial de Segunda (13,3 kilos), el valor del plantel de los pupilos de Luis García es de 43,4 millones –cuartos en la tabla de la opulencia y a 9,77 del líder Deportivo, que no pasó del empate en el Gran Canaria–.

Con estos mimbres, el ovetense ha ganado el Tour de Francia de la gestión. En su discurso, siempre deja alguna mención al ciclismo, y en los seis meses cargos puso en el escaparate a Ale García. El ariete de Orilla de Sardina se mantiene como pichichi con cinco goles. Luego figuran Jesé Rodríguez y Lukovic con cuatro. En el caso del ‘10’, lo rescató del abismo.

Enrique, Mika, Enzo, Barcia...

El Bichito lleva cuatro goles en las tres últimas jornadas. Es el número uno en el frente ofensivo. El serbio se quedó sin minutos ante el Dépor en la última jornada (1-1). Ahora manda Jesé. No diga gol, diga Gucci. Glamour y clase tras llegar bajo un manto de polémica a finales de julio y sin hacer pretemporada. No vino de la mano de Luis Helguera,pero la habilidad de García reside en el arte de la inclusión. Con Viera pasó algo similar. El ‘21’ luce una conexión soberbia con Fuster y porta la batuta. Extraer lo máximo de los viejos rockeros para elevarlos a la condición de benditos tiene su proceso. Como la elaboración de una idea que luce rigor defensivo (los trece goles en contra) y 26 goles a favor (siete en las últimas jornadas bajo el efecto Bichito). «El tiempo ha demostrado que las decisiones de Helguera y Luis García han sido las correctas», reconocía Jesé.

De forma paralela a encontrar el espacio y el rol preciso de la doble ‘J’ –Jonathan y Jesé–, Luis García ha disparado la cotización de Enrique Clemente (1.594 minutos)–renovado por tres temporadas más–. Con tres tantos, es el mejor lateral zurdo del campeonato. Está en el paquete de rostros fortalecidos con la implantación del catenaccio de Covadonga.

En idéntica situación, Lorenzo Amatucci (1.728’), Mika Mármol (1.366’), Sergio Barcia (1.874’), Enzo Loiodice (1.604’)–también se amplió su contrato– y Manu Fuster (1.644’). El Aladino del Belmonte lleva dos tantos y siete asistencias. Además, Dinko Horkas (1.748’) ha recibido un tanto más que Álvaro Valles en el ecuador del curso 22-23 que terminó en ascenso. El Superman de La Rinconada jugó un rol clave en el séptimo vuelo a Primera.

El domingo, toca el líder Racing en El Sardinero (15.15 horas). El empate deja a la UD líder tras el 3-1 en el Gran Canaria de la primera vuelta. Con sola una derrota de visitante, ante el Castellón por la mínima, los amarillos presentan su candidatura a la gloria. Pero Luis García mantiene su oratoria de mesura. Partido a partido, etapa a etapa en su Tour por la reconstrucción total. «Todo es mejorable, no nos conformamos», valoró tras alcanzar los 38 puntos, la mejor cifra del siglo, solo superada por los 43 de Paco Herrera en la 14-15.

Con los fichajes del Poeta Benedetti y Pedrola, el mercado invernal sigue operativo. Mata rescindió y el siguiente será Marc Cardona. La bandera es la exigencia y el estilo queda definido en el 4-2-3-1 de la muralla de hormigón. Rigor y arte. Ante el Dépor, hay una acción que termina con un tiro de Jesé que evocó al lienzo barroco de Prince Boateng en La Cerámica.

Rigor defensivo, una idea sustentada en seis tenores –Dinko, Mika, Barcia, Enrique, Enzo y Amatucci– y la pegada de Jesé. Con Viera y Fuster como mecanismo desatascador, Luis García es el detonante. El arquitecto de este milagro. Fichado por Helguera, es la luz. El interruptor de Covadonga. Del caos al coliderato invernal.