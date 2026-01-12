Miyashiro, la pólvora más exótica para la UD Las Palmas

El fichaje más exótico para la conquista del ascenso de la UD. El delantero japonés Taisei Miyashiro (Tokio, 25 años) se convertirá en esta ventana de mercado invernal en el tercer alta de la formación de Luis García Fernández. Tras las adquisiciones del Poeta Benedetti –llegó libre hasta junio del Mazatlán de México y en caso de ascenso firma hasta 2029– y Estanis Pedrola –cedido por la Sampdoria con opción de compra–, ahora le toca al atacante nipón que jugará a préstamo hasta junio con la disposición de que amplía el vínculo.

En el plantel de la UD, ya figuran como extracomunitarios el citado colombiano Benedetti, así como el ariete serbio Milos Lukovic y el pivote panameño Edward Cedeño –que irá al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputa desde el próximo 11 de junio–. La llegada de Miyashiro forzaría la salida en calidad de cedido de Cedeño, que solo ha disputado 95 minutos en este curso (que encadena tres jornadas sin participar). La última aparición del exjugador del Tarazona de Primera RFEF fue el 14 de diciembre ante el Ceuta en el Alfonso Murube (11’).

Con un valor de mercado de 1,8 millones, Miyashiro es internacional absoluto –ha disputado dos duelos con un total de 142 minutos en la Copa de Asia ante Hong Kong y Corea del Sur el pasado verano de 2025–. Contabiliza 166 duelos en la máxima categoría de Japón y afrontaría su primera aventura en Europa. En las filas del Vissel Koben alcanzó los 94 partidos con 34 tantos. Quinto en la pasada edición de la J-1 League, los directivos nipones no han inscrito a Miyashiro y admiten que se negocia con un club europeo. También militó en el Sagan Tosu, Tokushima Vortis, Renofa y Kawasaki Frontale.

Con el combinado nipón, ganó la Copa de Asia Oriental y figura con opciones notables para disputar la cita mundialista de 2026. Japón está encuadrado en el Grupo F con Países Bajos, Túnez y un combinado aún por definir. La llegada de Miyashiro le convertiría en el segundo jugador de su país en la UD, tras la incorporación en la temporada 07-08. Dejó en su expediente quince partidos y tres goles en la categoría de plata. Se ejercitó a las órdenes de Juanito (destituido en la décima jornada) y Juan Manuel Rodríguez. Vio portería ante el Racing de Ferrol, Castellón y Albacete Balompié.

Con Miyashiro, se potencia la presencia de la marca UD en Japón. Vía de negocio y de promoción. El ataque amarillo afronta su particular metamorfosis, tras la rescisión de Jaime Mata –dejó el club isleño el pasado 21 de diciembre–.

Sobre Marc Cardona, finaliza contrato en junio y no se cuenta con él. Su última aparición en contienda oficial se remonta al 19 de octubre ante la SD Eibar en el Gran Canaria. Encadena once jornadas sin protagonismo (siete de ellas sin estar convocado, como las tres últimas ante Cultural, Zaragoza y Dépor).

El mercado invernal se cierra el próximo lunes 2 de febrero. Restan 22 días y el nombre del tercer refuerzo ya está sobre la mesa. En este instante, las 25 licencias profesionales están ocupadas. Sandro, lesionado, no ha debutado y Recobita se recupera de su lesión de rodilla. Estaría apto en mayo.