La UD Las Palmas del glamour visita a un Racing tocado con el liderato como premio

Un examen con la recompensa del liderato. 90 minutos de tensión que valen el primer puesto de la clasificación liguera. La UD Las Palmas visita el domingo (15.15 horas, El Sardinero) a un Racing de Santander que a pesar de estar herido sobrevive en la posición de líder. No sabe lo que es ganar desde el pasado 7 de diciembre, y aunque sigue adelante en la Copa del Rey, se tambalea en su objetivo en La Liga. Las Palmas, por su parte, es colíder en la tabla —empatada con 38 puntos junto al Racing— y está de dulce. Los amarillos no pierden desde el 30 de noviembre y han recuperado la mejor versión de los viejos rockeros Viera y Jesé, que se han apuntado al once titular de Luis García.

Fútbol: UD Las Palmas - Deportivo de La Coruña / José Carlos Guerra / LPR

Primero contra segundo en un duelo de máxima exigencia con aspiraciones al ascenso. Al cuadro insular le basta con sumar una victoria o un empate para asaltar el liderato, algo que saboreó este fin de semana cuando el Zaragoza estuvo a punto de proclamar a la UD campeona de invierno. Finalmente lo fue el Racing, un equipo tocado tras el adiós de Jeremy Arévalo al Stuttgart alemán, la lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho de Villalibre o las molestias del grancanario Juan Carlos Arana, que se ausentó del último partido liguero. A eso se suma el compromiso de la Copa del Rey. Los montañeses reciben el jueves al FC Barcelona, y menos de 72 horas después tendrán que plantarle cara a la UD Las Palmas.

Tendrá Luis García un poco más de ventaja para preparar un partido que ya ganó en la ida. Con la afición amarilla como jueza y el Estadio de Gran Canaria como escenario, Mika Mármol por partida doble y Ale García consiguieron derrotar al Racing, que por aquel entonces, en el mes de noviembre, también figuraba como líder de la clasificación. El próximo objetivo se centra el repetir la película, esta vez a 2.228 kilómetros de distancia y con los refuerzos de Benedetti y Pedrola. Además, el técnico ovetense recupera la figura de Enrique Clemente, ausente ante el Deportivo de La Coruña al tener que cumplir sanción por ciclo de amarillas.

El más goleador frente al que menos encaja

La diferencia de goles que separa a un equipo y otro es abismal. Mientras que el conjunto montañés acumula 45 dianas, los insulares se apuntan 26 a la lista. Sin embargo, la UD Las Palmas presume de ser el equipo menos goleado de la categoría: a Dinko Horkas tan sólo le han anotado 13 goles. Un dato que hace a la defensa amarilla un muro casi imposible de derribar con datos de un equipo de la talla europea, puesto que han finalizado la primera vuelta del campeonato sin encajar más de un gol en ningún partido. Echando la vista hacia atrás, se trata de una situación que no se daba desde la temporada 2003/04, cuando el Eibar y el Levante se apuntaron el mismo mérito.

José Alberto López, técnico del Racing de Santander / LP/DLP

Como escaparate y a modo de impulso para lo que está por venir en la maratón de Segunda, la historia seduce a una UD que siempre que ha finalizado la primera vuelta de La Liga en ascenso directo terminó ascendiendo a la máxima categoría. Con el tope de los 50 puntos que había marcado el presidente Miguel Ángel Ramírez a inicio de temporada al alcance de la mano, ahora la mirada va más allá con un equipo que empieza a ver más cerca el salto a Primera División.

En El Sardinero, Luis García hará frente a otro reto al mando de la nave amarilla: la de ganar en un campo hostil once años después. El último en lograrlo fue Paco Herrera en la temporada 2014/2015. En ese partido, logró poner líder al conjunto grancanario y a final de curso logró el ansiado ascenso. García tiene el camino hacia la gloria marcado y una idea de juego clara en la que no hay favoritismos ni titularidades regaladas. Un partido de cinco estrellas entre dos equipos que buscan volver a brillar.