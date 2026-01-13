Una marea amarilla de 1.200 aficionados sigue a la UD Las Palmas al Sardinero: un viaje exprés y la ilusión del liderato

Sin importar los kilómetros y con el escudo protegiendo el pecho. La afición de la UD Las Palmas estará presente en Santander en uno de los mayores desplazamientos de la temporada en el que se esperan 1.200 aficionados y en el que el liderato se juega en 90 minutos de tensión y emoción. Los seguidores amarillos, que han estado presente en todos los campos en los que ha jugado el conjunto de Luis García esta temporada incluyendo los viajes más complicados como el de Ceuta, no se iban a perder la cita en El Sardinero de este domingo (15.15 horas, LaLiga TV). A los que han cuadrado las fechas para llegar desde el jueves y coincidir con el viaje directo que se realiza desde Gran Canaria, se unen los que han hecho el tetris con conexiones imposibles con tal de estar en las gradas del estadio del Racing de Santander.

Miembros de la Peña Arriba D'Ellos / LP/DLP

Escoltado por tres amigos más de la Peña Arriba d'ellos y Amarillos por el Mundo, Juan Jesús Perdomo es uno de ellos. Profesor en un colegio de la Isla y apasionado a la UD, la madrugada del domingo comenzará a vivir una nueva aventura con el escudo amarillo. "Seguimos a la UD allá donde vaya, y aunque económicamente no podemos viajar siempre que nos gustaría, cuando se nos presenta una buena ocasión como esta, unida a la buena situación que vive el equipo esta temporada es motivante y no nos lo pensamos", apunta este abonado y simpatizante de la Naciente.

Es un viaje exprés en toda regla. A las cinco de la mañana del domingo, este grupo se presentará en el aeropuerto de Gran Canaria para una hora después subirse a un avión con destino a Madrid. Una vez en la capital española y siempre y cuando el vuelo salga en hora, el tiempo será justo para bajarse a la prisa, tomarse un café y correr al próximo embarque, este con destino Bilbao. Ya en el norte de España, la pasión de este grupo de amigos les lleva hasta una empresa de alquiler de coches para conducir durante una hora hasta el destino final: Santander.

Ida y vuelta el mismo domingo

"Nos gustan las emociones y el viaje lo hacemos pensando en el buen rato que se pasa en la previa y durante el partido", explica Juan Jesús. "La idea es entrar en el estadio y que se note en la grada nuestra pasión. A ver si hay suerte y el viaje de vuelta nos lo hacemos contentos", indica. Porque la vuelta, para no varias, la harán del mismo modo y en el mismo día: tras el partido, conducirán hasta Bilbao para a las nueve de la noche coger el avión hacia Madrid. Una vez ahí, a las doce se sentarán en el vuelo que les reconduzca a Gran Canaria, donde tienen previsto aterrizar a eso de las dos de la madrugada.

"Todo está planeado para que el lunes pueda estar, a las 8.30 horas, en el colegio donde trabajo junto a mis alumnos", apunta Juan Jesús entre risas. "Somos cuatro apasionados y alocados, sufridores y simpatizantes que nos embarcamos en esta travesía con mucha ilusión". Un viaje que les ha costado alrededor de 120 euros por cabeza, incluyendo algún que otro capricho y comida. En Santander estarán acompañados por una marea amarilla que promete teñir El Sardinero en busca de un liderato que se resiste.