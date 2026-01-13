La UD Las Palmas coloca a Cedeño en el Albacete y el japonés Miyashiro viaja a la Isla

La UD Las Palmas apura el anuncio del fichaje del delantero japonés Taisei Miyashiro (Tokio, 25 años) como tercer refuerzo de este mercado invernal. A la espera del visto bueno en el reconocimiento médico y con el nipón rumbo a Gran Canaria, desde los despachos del conjunto amarillo ya han encontrado despejar la incógnita de Edward Cedeño, el señalado para salir y dejar libre su plaza de extracomunitario. El destino elegido es el Albacete Balompié de Segunda División —con 24 puntos ocupan la décimo séptima plaza de la clasificación—.

Las tres plazas que la UD tiene para extracomunitarios están ocupadas por el propio Cedeño, el colombiano Nicolás Benedetti y el ariete serbio Milos Lukovic, que ha sido uno de los inamovibles de Luis García en el esquema deportivo del cuadro amarillo. Cedeño, por su parte, ha tenido protagonismo en 7 de los 21 partidos que ha disputado la UD este curso (95’ en total y una titularidad). Con la participación del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputa desde el próximo 11 de junio bajo el brazo, el panameño busca minutos para llegar en buena forma a la Copa del Mundo.

«Si Edward Cedeño tiene la ficha de extranjero y está en Las Palmas, ¿cómo va a venir el japonés? Tendría que salir él, ¿no?. Y si él no sale cómo va a venir el japonés», apuntó el presidente amarillo Miguel Ángel Ramírez al ser cuestionado por la llegada del delantero nipón. «En principio yo creo que queda poco para que llegue el delantero que se necesita», sentenció el máximo mandatario. De recaer en la UD Las Palmas, el internacional absoluto Miyashiro afrontaría su primera aventura en territorio europeo y llegaría en calidad de cedido con opción a compra, al igual que Benedetti y Estanis Pedrola, los dos primeros refuerzos del mercado invernal.

Con un valor de mercado de 1,8 millones de euros, la bomba exótica de la UD fichó por el Vissel Kobe en 2024 y su contrato caduca el 31 de este mes. Con la capacidad de jugar en varias posiciones, el rendimiento de Miyashiro en el Kobe se resume en 94 partidos en los que logró anotar 34 goles y dar 7 asistencias, firmando su racha más goleadora como profesional en un equipo. Desde su club admiten que están negociando con un club de talla europea.