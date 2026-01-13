Ramírez: «Marc Cardona nos ha pedido salir de la UD Las Palmas»

Marc Cardona parece tener los días (o las horas) contadas en la UD Las Palmas. El delantero de Lleida, una de las piezas claves en el ascenso del cuadro amarillo en la temporada 2022/23 quiere buscar otras salidas profesionales ante la falta de minutos que le ha brindado Luis García. «Marc es cierto que ha dicho que ante los pocos minutos que tiene le gustaría salir», expresó esta mañana el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.

Una UD Las Palmas que busca a toda prisa un delantero en el mercado invernal. Con la llegada de Pedrola y Benedetti, desde la dirección deportiva cierran la llegada de un nuevo pistolero del agrado del ovetense, que desde inicio de curso dejó claro que no contaba ni con Marc ni con Mata, que fue el primer jugador en salir del conjunto amarillo a finales de diciembre. «Evidentemente para meter jugadores tienen que salir y en eso estamos», aclaró Ramírez en Radio Marca.

Desde su llegada a Gran Canaria en 2022, el rendimiento de Marc ha ido disminuyendo. En su primer año de amarillo disputó 36 encuentros y anotó seis goles que sirvieron el ascenso. Al año siguiente, con la UD en primera, jugó diez partidos menos, 26, pero aun así consiguió firmó cuatro dianas. El curso pasado empezó a volverse invisible y con el descenso y la llegada de Luis García, su participación ha sido nula.

De héroe al banquillo

Pasó de disputar los cinco primeros partidos de forma consecutiva al banquillo o incluso a la grada, pues de los 21 partidos que se han jugado, el catalán ha quedado fuera de la convocatoria en nueve, ya fuera por problemas físicos o por decisión técnica.

El presidente Miguel Ángel Ramírez, además, pidió calma con el proyecto empresarial de Almatriche y aseguró que cuando llegue el momento se explicarán las líneas maestras. Cuestionado por un deseo para este año nuevo, el máximo mandatario de la UD pronunció la palabra ascenso: «A ver si en esta temporada volvemos a la máxima categoría. Ojalá lo consigamos. Es posible, lo hemos demostrado en esta primera vuelta. Habrá que repetirla para intentar dar una alegría a los aficionados.»