Ramírez: «Marc Cardona nos ha pedido salir de la UD Las Palmas»
El presidente amarillo asegura que el delantero de Lleida ha expresado su deseo de salir en este mercado invernal a consecuencia de los pocos minutos que ha tenido esta temporada
Marc Cardona parece tener los días (o las horas) contadas en la UD Las Palmas. El delantero de Lleida, una de las piezas claves en el ascenso del cuadro amarillo en la temporada 2022/23 quiere buscar otras salidas profesionales ante la falta de minutos que le ha brindado Luis García. «Marc es cierto que ha dicho que ante los pocos minutos que tiene le gustaría salir», expresó esta mañana el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.
Una UD Las Palmas que busca a toda prisa un delantero en el mercado invernal. Con la llegada de Pedrola y Benedetti, desde la dirección deportiva cierran la llegada de un nuevo pistolero del agrado del ovetense, que desde inicio de curso dejó claro que no contaba ni con Marc ni con Mata, que fue el primer jugador en salir del conjunto amarillo a finales de diciembre. «Evidentemente para meter jugadores tienen que salir y en eso estamos», aclaró Ramírez en Radio Marca.
Desde su llegada a Gran Canaria en 2022, el rendimiento de Marc ha ido disminuyendo. En su primer año de amarillo disputó 36 encuentros y anotó seis goles que sirvieron el ascenso. Al año siguiente, con la UD en primera, jugó diez partidos menos, 26, pero aun así consiguió firmó cuatro dianas. El curso pasado empezó a volverse invisible y con el descenso y la llegada de Luis García, su participación ha sido nula.
De héroe al banquillo
Pasó de disputar los cinco primeros partidos de forma consecutiva al banquillo o incluso a la grada, pues de los 21 partidos que se han jugado, el catalán ha quedado fuera de la convocatoria en nueve, ya fuera por problemas físicos o por decisión técnica.
El presidente Miguel Ángel Ramírez, además, pidió calma con el proyecto empresarial de Almatriche y aseguró que cuando llegue el momento se explicarán las líneas maestras. Cuestionado por un deseo para este año nuevo, el máximo mandatario de la UD pronunció la palabra ascenso: «A ver si en esta temporada volvemos a la máxima categoría. Ojalá lo consigamos. Es posible, lo hemos demostrado en esta primera vuelta. Habrá que repetirla para intentar dar una alegría a los aficionados.»
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla la madre de Yeremay Hernández: 'Si el sábado le marca a la UD Las Palmas lo celebramos toda la familia
- La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
- Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria
- El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Gran Canaria y Tenerife
- Los trabajadores canarios tendrán 40 días de vacaciones en 2026: este es el truco para pasar de los 22 días del Estatuto de los trabajadores a tener más de un mes
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Asesinato en Las Palmas de Gran Canaria: hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso en Las Canteras
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas