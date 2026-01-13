La UD Las Palmas ata a Iker Bravo, el pistolero de los cinco millones

Movimientos en las oficinas amarillas y un mercado frenético con el objetivo de lograr el ascenso. La UD Las Palmas echa la casa por la ventana y quiere un cuarto fichaje invernal —tras la llegada de Benedetti, Pedrola y el atacante japonés Miyashiro—. La dirección deportiva comandada por Luis Helguera y Vicente Gómez ultima la llegada de Iker Bravo, el delantero español de 21 años valorado en 5 millones de euros que pertenece al Udinese de la Serie A italiana.

Las negociaciones están avanzadas y llegaría en calidad de cedido, al igual que el resto de las incorporaciones de este mercado invernal. Uno de los puntos a favor de la UD es que el futbolista es conducido por la agencia Wasserman, la misma que comparten futbolistas amarillos como Sandro, Viti, Álex Suárez o Kirian entre otros. El internacional sub 20, que pasó por la cantera del Real Madrid y el FC Barcelona, ha disputado este curso en el Udinese 8 partidos (204 minutos) y ha anotado un gol. La UD no es el único equipo que ha puesto el foco sobre el pistolero, y son varios los clubes que están en la puja por sus servicios.

Al contrario que ocurría con la llegada de Miyashiro y la plaza de extracomunitario, el aterrizaje de Iker en Gran Canaria no supondría ningún problema, ya que al igual que Pedrola ocuparía ficha del filial. La idea del conjunto amarillo en este mercado invernal era reforzar el equipo y apuntalarlo de cara a la segunda vuelta, algo que han cumplido con creces a la espera del rendimiento de cada uno de ellos.