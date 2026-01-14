Edward Cedeño deja la UD Las Palmas y ya es oficial su llegada a Albecete como cedido

Nueva salida oficial en la UD Las Palmas. La entidad amarilla continúa con sus movimientos de este mercado invernal para reforzar la plantilla de cara a luchar por el ascenso y ha anunciado que Edward Cedeño se marcha cedido al Albacete Balompié hasta el 30 de junio de 2026, lo que libera una ficha de extracomunitario que va a ocupar el japonés Taisei Miyashiro.

El futbolista panameño, que recaló en la entidad el verano pasado procedente del Potros del Este, tras haber jugado el último año en el Tarazona de Primera RFEF, no ha contado con demasiados minutos en lo que va de curso. Apenas ha disputado ocho partidos, siete de Liga y uno de Copa, en los que ha acumulado 195 minutos en total sin llegar a tener un impacto notable.

El Mundial en el horizonte

Más allá de su poco protagonismo, uno de los objetivos de Cedeño para este año es poder estar al cien por cien para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con Panamá. El mediocentro es uno de los habituales de la convocatoria y necesita rodaje para estar listo cuando llegue el momento de comenzar a disfrutar de esta cita histórica para su país.