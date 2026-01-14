Fallece Gustavo González, exjugador de la UD Las Palmas e integrante de los ‘diablillos amarillos’ campeones de España en 1962
El defensa aruquense fue una de las promesas del fútbol canario en los años 60 y formó parte del equipo juvenil que se proclamó campeón nacional bajo la dirección de Luis Molowny
El fútbol canario despide a una de las figuras que marcó una época en las categorías formativas y en la historia reciente de la UD Las Palmas. Gustavo González, defensa natural de Arucas y formado en el club de su municipio, ha fallecido dejando tras de sí una trayectoria ligada a algunos de los momentos más ilusionantes del balompié insular.
González fue uno de los componentes destacados de la Selección Juvenil de Las Palmas que en 1962 se alzó con el Campeonato de España, superando en la final a la potente selección de Castilla. Aquel equipo, dirigido por el legendario Luis Molowny, pasó a la historia con el apodo de los ‘diablillos amarillos’, símbolo de una generación vibrante de jóvenes talentos canarios.
Su calidad técnica como defensa le permitió dar el salto al fútbol profesional, fichando por la UD Las Palmas en 1967, en una de las etapas más destacadas del club en Primera División, en la que los amarillos alcanzaron un histórico tercer puesto en Liga y, poco después, el subcampeonato. Durante ese tiempo, González compartió vestuario con figuras como Tonono y Castellano, referentes de la zaga amarilla y habituales en la selección española.
Aunque no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo en competición liguera, sí participó en partidos destacados. El 29 de mayo de 1968 disputó un amistoso frente al Liverpool en el Estadio Insular, relevando a Ernesto Aparicio, capitán del equipo y homenajeado ese día por su despedida como jugador.
Gustavo González es recordado no solo por su talento y proyección, sino también por su compromiso con el fútbol base y su identificación con los valores del deporte en Canarias. Su figura permanece ligada a una generación dorada que sentó las bases del desarrollo futbolístico en las islas.
