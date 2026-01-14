La UD Las Palmas vive su mercado de invierno más agitado de los últimos ocho años

Máxima agitación en las oficinas para terminar de construir una plantilla para subir a Primera. La dirección deportiva de la UD Las Palmas no está trabajando en su mercado de invierno de cualquier manera. En esta ocasión, se ha puesto a funcionar a toda velocidad y se han terminado de concretar cuatro incorporaciones con las que quieren aportarle a Luis García un plus. Y es que las firmas de Estanis Pedrola, Nico Benedetti, Iker Bravo y Taisei Miyashiro han de hacer crecer la competencia interna isleña. Lo llamativo de estos movimientos es que está siendo la ventana invernal insular que más altas ha registrado desde el curso 2017-2018.

En aquella ocasión, hubo una catarsis absoluta que terminó con la llegada de Paco Jémez a la Isla para intentar salvar la categoría, tras unos cuatro primeros meses de competición nefastos y en los que cayeron tres entrenadores por el camino: Manolo Márquez, Pako Ayestarán y Paquito. No obstante, el técnico nacido en Gran Canaria y criado en Córdoba iba a necesitar refuerzos para completar lo que habría sido una gesta, por lo que el club empujó con la contratación de hasta ocho futbolistas. Alejandro Gálvez, Peter Etebo, Aguirregaray, Jairo, Gaby Peñalba, Nacho Gil, Imoh Ezekiel y Emanuel Emenike aterrizaron en territorio insular para insuflar aire a un conjunto con muchas dudas. Aun así, todos esos fichajes no acabaron de aportar lo suficiente, sobre todo en la faceta ofensiva, y Las Palmas certificó su descenso a Segunda.

Pocos movimientos en los años de ascenso

Posteriormente a ese enorme esfuerzo, la UD no ha vuelto a vivir una situación similar ni mucho menos, ya que todas las ventanas de invierno han sido más relajadas y con menos trabajo del que tuvo Toni Cruz, quien ejercía de director deportivo amarillo en la 2017-18. Solo un curso más tarde, después de remodelar casi por completo el equipo durante el verano, en enero llegaron apenas dos caras nuevas: Aythami Artiles y Slavoljub Srnic; mientras que en el invierno de 2020 se unieron al club tres jugadores como Aridai, Fede Varela y Cristian López, aunque este firmó con el periodo de traspasos ya cerrado, concretamente el 29 de febrero, procedente de Emiratos.

En cuanto a las incorporaciones invernales durante los dos últimos ascensos de Las Palmas a Primera, hay que reseñar que la entidad se movió de forma muy consensuada para ajustar algunas posiciones sin excederse. Durante la temporada 2014-2015 firmaron en el mes de enero Ortuño y un Jonathan Viera que resultó capital para cumplir con el objetivo, convirtiéndose en pieza vital del cuadro dirigido por Paco Herrera. Por su parte, en el curso 2022-23, ya con Pimienta a los mandos, los insulares cerraron dos fichajes que llegaron con la idea de ser claves para consumar otro regreso a Primera División, aunque ni Loren Morón ni Wilfrid Kaptoum dieron el nivel que se esperaba.

Las salidas también cuentan

Por otra parte, la UD ha cerrado también movimientos con el fin de aligerar nómina en su plantilla. Hasta el momento, ya han salido de la entidad Jaime Mata, a través de una rescisión de contrato, Adam Arvelo, que se ha marchado cedido al Unionistas, y Cedeño, quien ha sido el último en dejar la Isla para enrolarse en las filas del Albacete Balompié. Asimismo, aún falta por concretar lo que pasará con Marc Cardona, un futbolista que está en la rampa de salida, que no ha contado con minutos desde hace bastantes partidos y que, en palabras de Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, en Radio MARCA Gran Canaria pidió una salida para poder encontrar la continuidad de la que ha adolecido en los últimos tres cursos. Por lo tanto, queda ver qué sucede con el ariete catalán para terminar con una operación de invierno que está siendo muy satisfactoria, ya que los nombres que han llegado dan un salto de calidad más que notable a un equipo que ahora cuenta con más armas para pelear por todo. Sin duda, Luis García tiene en sus manos un Ferrari.

Iker Bravo ya está en Gran Canaria; Miyashiro aterriza mañana

Aunque todavía el club no lo ha hecho oficial, Iker Bravo ya se encuentra en Gran Canaria para ponerse a disposición de Luis García. El catalán era una pieza codiciada en el mercado y la UD se ha adelantado al resto para poder contar con sus servicios. El otro fichaje que falta por anunciar y que está cerrado es el de Miyashiro. En el caso del japonés, aterriza mañana en el aeropuerto. La idea es que ambos sean anunciados mañana.