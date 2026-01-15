Iker Bravo quiere aprender de Jesé en la UD Las Palmas: «Estaré con las orejas bien abiertas para escuchar todo lo que me pueda enseñar»

Un nuevo pistolero anda por Barranco Seco. Iker Bravo, delantero que ha llegado a la UD Las Palmas procedente del Udinese, en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026, se mostró muy seguro en su presentación oficial con la camiseta amarilla, en una rueda de prensa en la que explicó que le gustaría que, en esta nueva etapa como grancanario, uno de los tótems del vestuario insular, como Jesé Rodríguez, le apadrinase: «Todos sabemos la clase de jugador que es Jesé y la calidad que tiene. Todo lo que pueda aprender de él, lo aprenderé; estaré con las orejas bien abiertas para escuchar todo lo que me pueda enseñar. Me fijaré en él y estoy muy feliz de compartir vestuario con un jugador de su talento», resaltó el catalán, que, al igual que el Bichito, pasó por la cantera del Madrid y fue campeón de Europa sub 19 con España.

En ese sentido, el de Esplugues de Llobregat no quiere llegar abriendo mares en la caseta, ya que, a pesar de que muchos entrenadores y jugadores que han coincidido con él en su carrera le consideran un futbolista con alma de líder: «No se trata de ser un líder. Se trata de ser el mejor compañero y persona posible para que, desde el respeto y la humildad, podamos conseguir ese objetivo tan importante que tenemos, que es subir a Primera División; todos tenemos esa ambición. Quiero tener respeto por los compañeros que llevan muchos años aquí y por los que han estado haciendo las cosas muy bien durante esta temporada. No es cuestión de liderazgo, pero sí me considero un jugador con personalidad, siempre lo he pensado así, e intentaré hacer las cosas en el campo con valentía», aseveró el nuevo ariete isleño.

La competencia es una oportunidad

Por otra parte, Bravo no dudó en remarcar que la enorme competencia que hay en las posiciones de ataque en esta UD supone una «oportunidad» y le restó cualquier connotación negativa, alegando que tiene la «ocasión de compartir equipo con grandísimos jugadores y de volver a disfrutar del fútbol, que es algo que llevo necesitando desde hace mucho tiempo. No lo veo como competencia; tengo ganas de jugar y disfrutar con ellos; si todos disfrutamos juntos, las cosas van a acabar llegando».

De ese modo, aunque matizó que no viene para «relanzar su carrera», destacó que llegar a la Isla supone una oportunidad muy «importante en mi trayectoria. He aprendido mucho en estos dos años en Italia, pero no he tenido mucho protagonismo, a pesar de haber trabajado al máximo para conseguirlo todos los días. Al final, las oportunidades aparecen y Las Palmas ha confiado en mí en este momento; con mucho trabajo voy a devolver esa confianza que me han brindado. Quiero volver a sentirme futbolista al cien por cien».

Asimismo, rehuyó hablar de cifras de goles para esta campaña al comentar que es más de «objetivos grupales» y se definió como jugador al señalar que puede actuar en «varias posiciones y creo que la idea de Las Palmas encaja conmigo. No soy un nueve puro de área, pero tampoco un diez; estoy un poco a medias ahí. Puedo jugar de nueve y hacer los esfuerzos tanto defensivos como ofensivos, puedo jugar un poco más retrasado y también en la banda. Después de conocer mejor a mis compañeros, seguro que nos vamos a entender a la perfección».

La confianza de Arbeloa y Luis García

Más allá de su perfil, Iker también habló sobre Álvaro Arbeloa, su gran mentor, al que felicitó por su llegada al primer equipo del Real Madrid y del que aclaró que, cuando coincidió con él en el Madrid, le supo «entender en una etapa muy difícil de mi vida y me hizo reflexionar sobre lo que hay que hacer para ser un gran futbolista; me dio confianza para demostrarlo en el campo y es una persona que me ha ayudado mucho».

No obstante, con el que debe entenderse ahora es con un Luis García que llamó al delantero para terminar de convencerle de hacer las maletas rumbo a Gran Canaria: «Tenía muy claro lo que quería para esta segunda parte de la temporada. Hablé con mi representante y con Luis García; cuando tienes ese feeling de que tú quieres ir y ellos quieren que vengas, todo fue muy fácil. Creo que he acertado viniendo a Las Palmas. Luis es un buen entrenador, tiene las cosas muy claras y lo que me pide es que sea yo mismo, que confíe en mí mismo y que apriete; soy una persona a la que le gusta que le aprieten. Me ha pedido que sea valiente y que haga goles», esclareció el nuevo jugador amarillo.

Listo para Santander

Iker Bravo también manifestó que está listo para medirse ante el Racing de Santander este domingo (15.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) si Luis García lo «considera» y reveló que lo único que necesita es «confianza y ayudar al equipo. Lo que necesita un jugador para crecer es sentirse bien y creo que en la UD tengo todo lo que necesito. Simplemente, quiero devolver a Las Palmas a Primera».

Por último, envió un mensaje a la afición amarilla: «Ya me han dicho que la afición de Las Palmas es muy apasionada y a mí me gusta sentir ese cariño, todo lo bonito que tiene el fútbol. Quiero devolver ese apoyo sobre el césped con esfuerzo, con actitud y calidad para hacerle bien al equipo, ayudando a ganar partidos», finalizó.