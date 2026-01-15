Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Las Palmas anuncia de forma oficial el fichaje de Iker Bravo

El delantero catalán llega cedido desde el Udinese italiano hasta el 30 de junio de 2026

Iker Bravo celebra un tanto con la selección.

Iker Bravo celebra un tanto con la selección. / RFEF

Las Palmas de Gran Canaria

Iker Bravo ya es amarillo. La UD Las Palmas ha oficializado el fichaje del delantero catalán, que llega a la Isla procedente del Udinese, en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026. De ese modo, se convierte en el tercer fichaje de invierno de los grancanarios en este mercado invernal, tras los del colombiano Nicolás Benedetti y el también catalán Estanis Pedrola.

Bravo tiene bastante experiencia en el fútbol base español, ya que pasó por las canteras del Real Madrid y el FC Barcelona, sumando también un breve paso por el Bayer Leverkusen. Más allá de su último periplo en la Serie A con el Udinese, el nuevo killer insular también ha acumulado kilómetros con las categorías de formación de la selección española, conquistando la Eurocopa sub-19 de 2024 como MVP del torneo.

El jugador será presentado después del entrenamiento de hoy en Barranco Seco.

A la espera por Miyashiro

Asimismo, se espera que la UD Las Palmas anuncie la firma de Taisei Miyashiro. El japonés vendrá a ocupar la plaza de extracomunitario que ha dejado libre Cedeño y es un futbolista que puede jugar en varias posiciones del ataque.

