Luis García y el rol del enrachado Jesé en la UD Las Palmas: “Nadie tiene el puesto asegurado”

Jesé Rodríguez no es indiscutible en la UD Las Palmas. Sus cuatro goles en tres partidos no significan nada para un Luis García que no se casa con nadie. Su racha goleadora no frenó los planes de la dirección deportiva del club, que ya cuenta con los servicios de Iker Bravo. “El puesto asegurado no lo tiene nadie en ningún equipo”, expresó García “Ojalá que Jesé marque el quinto, sexto, séptimo gol y haga muchos más”, indicó.

El técnico amarillo, que ya ha demostrado que ningún jugador es indiscutible, halaga la racha del Bichito pero se mantiene en la línea de que el objetivo del equipo es colectivo y no individual. “Está implicado (Jesé), nos está aportando, se está cuidando y está haciendo las cosas bien”, apuntó esta mañana en rueda de prensa.

Con la final del domingo a la vuelta de la esquina, mientras en Santander tildan el partido de final, García sigue anclado en su idea de ir partido a partido. “No sé cuándo vamos a hablar de ascenso. Queda mucho y estamos a tiempo de todo. Quedan 63 puntos y es mucha tela que cortar. Nuestro objetivo es seguir mejorando y ya veremos si más adelante podemos hablar de otras cosas”.

La presencia de Iker Bravo

Sobre Iker Bravo, García aseguró conocerle bien. “Es de esos jugadores que no se sienten presionados independientemente donde juegue y ante cuantos espectadores juegue. A pesar de su edad, es un futbolista maduro. Además, en el cara a cara lo he visto muy ilusionado”, apuntó sobre el internacional español, que llevará el dorsal 49.