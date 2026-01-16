Racing-UD Las Palmas: los líderes lo apuestan todo al ascenso

Una apuesta por el ascenso en 90 minutos de gloria. Una afición desplazada en masa a Santander, dos equipos reforzados y en el horizonte, el precio del liderato. El domingo (15.15 horas, LaLiga TV) Racing de Santander y UD Las Palmas miden sus fuerzas en una final anticipada para ocupar el primer puesto de la tabla. El equipo más goleador —el Racing, con 45 dianas en 21 partidos— en un cara a cara con el menos goleado de la categoría— la UD, con 13 tantos encajados en todo el curso—.

La grada Naciente de la UD Las Palmas en el partido frente al Deportivo en el Gran Canaria / Jose Carlos Guerra

Reforzados con cuatro fichajes en calidad de cedidos en este mercado invernal y con Jesé en su mejor momento con cuatro goles en tres partidos, los de Luis García quieren conquistar El Sardinero doce años después. Lo hacen escoltados por un ejército amarillo que desde el jueves se ha ido desplazando a la ciudad cántabra con el objetivo de alentar a un equipo enrachado que no sabe lo que es perder desde el pasado 30 de noviembre frente al Castellón.

El Racing de Santander, por su parte, sacó la cartera para revalorizar su plantilla de cara a esta segunda vuelta tras el adiós de Jeremy Arévalo, por el que se embolsaron algo más de 7 millones de euros. Con tres refuerzos, destaca la figura del delantero georgiano Giorgi Guliashvili, por el que pagaron 2,5 millones. Su estreno liguero no será ante la UD, pues tiene que cumplir un partido de sanción que arrastraba de Bosnia. En cuanto a la racha deportiva, el conjunto de José Alberto ha resistido al liderato pese a la racha negativa que siguen, en la que acumulan tres empates y una derrota.

Semana loca del Racing

El descanso entre ambos equipos también es algo a poner en valor. Mientras que el único objetivo de la UD durante la semana ha sido la cita del domingo ante el Racing, los montañeses se desgastaron el jueves en la eliminatoria de Copa del Rey frente al FC Barcelona en una semana loca que finaliza con la visita del colíder mañana. Los de Luis García viajan el sábado por la mañana a Santander, donde realizarán el último entrenamiento prepartido.

Juan Carlos Arana en un entrenamiento con el Racing, esta temporada / LP/DLP

Reyes en la tabla y también en los dividendos, poseyendo la segunda y cuarta plantilla más valorada de Segunda División. La UD, con 48,10 millones de euros y el Racing con 46,23 millones que hacen entender cuál es el objetivo real de ambos equipos pese a que Luis García no lo quiera admitir públicamente: el ascenso.

En cuanto a las estadísticas, el duelo por el liderato pone en relieve los 46 goles del Racing frente a los 26 de una UD que está apostando por Jesé Rodríguez, una de las grandes amenazas amarillas. El Bichito está atravesando su mejor momento deportivo y tiene entre ceja y ceja batir el récord que se le ha resistido durante todos estos años: ver la portería rival en cuatro jornadas consecutivas.

El muro amarillo

A la hora de presumir, el conjunto grancanario tiene el poder de decir que tiene a la mejor defensa de la categoría. Un muro amarillo que tan sólo ha encajado 13 goles frente a los 31 del Racing de Santander, que recibe una media de 12.9 tiros a puerta por partido y que tiene al grancanario Juan Carlos Arana en el punto de mira. El delantero, tocado durante el último partido liguero, fue titular el jueves en la Copa frente al Barcelona y en el descanso pidió el cambio tras volver a sentirse de las molestias.

Un duelo con el liderato de premio en 90 minutos en los que la UD quiere repetir la superioridad que demostró en Gran Canaria, cuando lograron derrotar al líder en una tarde de alegría desmedida.