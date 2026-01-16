Setién pasa revista a la UD Las Palmas: "Ramírez no es mi enemigo, pero no me relacionaré con él; acabaríamos discutiendo"

Quique Setién, desde el reino de las vacas de Liencres (Santander), pasa revista a la UD Las Palmas -club que dirigió dos temporadas en Primera con un fútbol sublime- y del Racing -en el que jugó y dirigió- como aperitivo a la batalla del liderato de El Sardinero (domingo, 15.15 horas, LaLiga TV).

Quique Setién. / LA PROVINCIA / DLP

Su figura evoca a la mejor UD de este siglo, pero vamos primero con el presente. ¿Qué le pasó en el Beijing de China, club que dejó por un escueto 'por motivos personales'?

En realidad, pasó como suele pasar habitualmente. Al presidente le dio un vahído porque perdimos un partido de Champions en Australia y esa misma noche me llamó. Me dijo que me tenía que ir. Luego quiso cambiar de opinión. Ya era tarde, ya habíamos perdido la confianza del uno en el otro. Ya llevaba diez meses y quedaban solo cuatro partidos, así como la final de Copa que se ganó, y la mayor parte de los jugadores me llamaron para mandarme fotos y mensajes. Me dieron las gracias. Compartieron ese título conmigo. Lo habíamos llevado a la final y luego se ganó, me alegré mucho. Estuve muy feliz en el día a día. Fue una experiencia muy positiva, incluso de vida. No vas de vacaciones y te relacionas con su cultura. Como agradecen que hay alguien que les ayuda a mejorar. Jugamos bastante bien dentro de las posibilidades y estábamos a seis puntos de la cabeza. Quedaban cuatro partidos con los cuatro últimos y se podía haber ganado el título.

Setién y Viera, en El Hornillo, en un entrenamiento en 2017. / LA PROVINCIA / DLP

De China al paro. ¿Listo para entrenar o llega el retiro?

No tengo muchas ganas, he recibido ofertas de Brasil, Rusia, Irán... Vamos si digo en casa que me voy a Irán, no me dejan. No parece lo más conveniente. Tengo mis años, solamente aceptaré algo que me estimule. Me refiero a experiencias como la de China. Entiendo que en España no voy a volver a entrenar.

Ya dar por hecho que no le llamarán...

Aquí ya vemos como funciona el fútbol. Veo cosas y contentar a los jefes pues no es fácil...

Setién, en su presentación como técnico del Barça. / LA PROVINCIA / DLP

Y menos usted.

Ya me conoce, prefiero estar en sitios donde realmente sea más llevadero. Como me pasó en China, pones todo tu empeño y dedicación, así como la ilusión. Ahora estoy bien, tranquilo. Veo el fútbol que me gusta, y los jugadores que me llamaron la atención.

Hablando de injerencias. Lo de Xabi y Florentino, era la crónica de una muerte anunciada. Usted en el Madrid hubiese durado menos.

Yo le veía la cara a Xabi Alonso desde que llegó, salvo un día que estaba más tranquilo, el resto era como si me mirase a un espejo y el reflejo era mi etapa en el FC Barcelona. Sabes lo que pasa en un sitio como estos. No solo vale la capacidad que tengas para ver el fútbol o transmitirlo, hay otras cuestiones que son muy importantes en la gestión de todos estos equipos con jugadores de tanta calidad.

El técnico santanderino, en su periplo en el Villarreal CF. / LA PROVINCIA / DLP

¿Xabi fue devorado como usted en el Barça por ese patrón de vestuario agitado y ciclo caliente a la deriva?

El problema es que el fútbol son ciclos. Ahora se le da mucha relevancia a los futbolistas, les endiosamos. Les alabamos permanentemente y les ponemos en situación de que si no tienes una buena cabeza, pues es difícil mantenerte estable. La culpa la tenemos nosotros, los propios entrenadores que tuvieron jugadores de este nivel siendo tan jóvenes, ya no les decías nada. Ellos solos te hacían buen entrenador y te resolvían el 80% de los partidos. Y si no les acostumbras al trabajo y al rigor defensivo, clave de cinco años para acá, así como la disciplina y el orden son fundamentales. Hay jugadores que esto no lo aprendieron nunca. Pretender que lo haga de repente pues no es fácil.

Su Racing contra su UD Las Palmas. El ataque desbocado de José Alberto contra el rigor defensivo de Luis García. ¿Usted qué bufanda se pone el domingo?

No me pregunte eso, decía un anuncio del Atlético de Madrid que se puede cambiar de todo, de mujer, de coche, de casa... menos de equipo. A la UD la tengo muy en alta estima, disfruté del equipo y sé el valor que me dio su afición. Estoy encantado de que le vaya bien. En estos partidos, jugando lo que nos estamos jugando, la gente canaria entenderá los sentimientos. Usted no me veía con cuatro años en El Sardinero antiguo animando a Chinchón y a otros jugadores míticos que forman parte de mi memoria.

Se decanta por las vacas y José Alberto López.

Dice mi suegra que de donde no hay sangre no se pueden hacer morcillas.

¿Se reconoce en esta UD de Luis García?

He visto más al Racing, por los horarios y mi trabajo en China he estado algo disperso. El Racing es el máximo realizador y su capacidad para generar ocasiones es muy alta y le cuesta mantener ese equilibrio en defensa, que le brinde más consistencia. Es difícil equipos que ataquen como el Racing y defiendan como la UD, pues no se ven. O una cosa u otra, no te da para todo. El Racing me gusta mucho, José Alberto, que es criticado, está haciendo una labor extraordinaria. Primero, porque el club funciona y lo ha mantenido. Es el tercer año y haberse quedado a las puertas del ascenso en los dos últimos años. Establece una idea a raíz de la asociación de varios jugadores, me recuerda a equipos buenos como el que tuvimos en la UD como el Barça... He visto goles del Racing espectaculares, combinan en corto y se entienden. O te defiendes muy bien, o encuentran los espacios para hacerte daño. Este Racing es entretenido y te gusta ver a los buenos futbolistas, a los que marcan diferencias. Aunque luego, como hacía yo, para atrás pues miras para otro lado.

El palo de Jesé ante el Dépor llega tras una acción barroca similar a la del gol de Prince en Villarreal de su época (2016). Estética pero con rigor defensivo (solo trece tantos en contra). ¿Entiende que Luis García ha perfeccionado su idea en la UD?

No tengo argumentos para hablar de la UD, he visto al equipo muy poco. Pues media hora hace un mes y medio. Tampoco te da para sacar conjeturas reales. No quiero mentir ni pronunciarme sin conocer. Lo que está claro es que la UD está arriba, junto al Racing, pues por sus virtudes. Está ahí de otra manera a lo que me gusta, pero es perfectamente válido. Lo respeto porque lo realidad es que lo importante es ganar. Tienes un modelo y una idea, que transmites a tus jugadores. Cuando plasmas algo y te sale en el campo, pues hay que tirar hacia adelante. Llegará un momento cuando pierdas, que no vale defenderte y tendrás que ir a buscar al rival. Tienes argumentos como defender más alto y así estar cerca del área rival.

Hoy es un buen día para hacer las paces con Miguel Ángel Ramírez. ¿O usted sigue siendo el enemigo público número uno del presidente?

Yo no soy enemigo de nadie. Yo a Ramírez igual que a todos los que me la han liado en algún momento, pues ya les he perdonado.

¿En serio?

Sí, yo no tengo nada en contra de Ramírez. No soy su enemigo. Sí es cierto que nunca volveré a relacionarme con él, si me cruzo con Ramírez pues le saludaré. Un día, hace años, me lo encontré en un aeropuerto y me llamó. Fui a saludarle y estuve hablando con Ramírez. Me recordó que 'tiene que venir a ver la nueva Ciudad Deportiva'. Es que no la he visto terminada, se empezó a construir cuando yo estaba allí e hicimos algún cambio sobre plano. Es verdad que el día que vaya a Las Palmas, que tengo que ir, me pasaré por Barranco Seco. Si le tengo que saludar, le saludaré. Otra cosa es que tenga que convivir con él de presidente. Para eso, no podemos relacionarnos porque acabaremos discutiendo. Su visión de las cosas no es la mía. Los valores que yo defiendo no los defiende él.

Ramírez dijo que usted siempre sale mal de los sitios: Barcelona, Villarreal...

Eso me lo dice mucha gente, tú acabas en el Barça porque no te pagan. Acabas mal porque tienes que reclamarlo. Es cierto que he tenido disputas con mucha gente, pero normalmente son gente con los que te cruzas como ellos. Y que además, que todos los juicios los he ganado.

Falta uno, el del Villarreal.

Lo voy a ganar también. Tengo un ayudante, Fran Soto, que estuvo en la Isla, que tiene el mismo contrato que yo, salvo las cantidades, ya tuvo el juicio y en la sentencia le da la razón. En todo. Ahora recurrió el Villarreal. Yo llevo 18 meses esperando por la sentencia, porque el juicio se celebró el 15 de julio de 2024. Estoy esperando a la sentencia y no sé qué le habrá pasado al señor juez. Se le ha debido traspapelar mi juicio o los papeles. O no sé. Me dicen que no es normal esperar tanto.

Se habla mucho del poder de la familia Roig. No creo que llegue a ese punto...

No, respeto el procedimiento y habrá que ver si es especial o le paso a todos. Si concretamente ese juzgado lleva un retraso considerable.

¿Aquella UD de la excelencia fue tocar techo en su carrera?

Estuvimos muy bien, acabamos muy contentos. Encontramos los futbolistas adecuados. Para jugar bien, solo puedes hacerlo con jugadores que son buenos. Tienes que jugar y asociarlos. Puedes tener un buen piloto, pero si no hay un buen coche, no va. Se tienen que dar una serie de circunstancias, en Barcelona hubo partidos extraordinarios. Con el Betis, también jugamos muy bien. Se ganó en el Bernabéu con jugadores de una gran calidad. En Villarreal, en la última parte del campeonato, pues hicimos un final de curso espectacular. Nos metimos Europa. En Las Palmas fue maravilloso y te identificas. En Sevilla y Villarreal, la importancia del juego pues no le daban tanta importancia.

Viera se retira en junio.

Me encanta que los jugadores de esta calidad pues aguanten. Quizá no está para 90 minutos, o hay cosas que no puedes hacer. Calidad siempre se demuestra si eres un tío honrado y mantienes la ilusión. Igual que en el caso de Jesé, hablo con él. Siempre me escribe y me saluda. Me manda un recordatorio. Le contesto porque es un chaval extraordinario. Es bueno, nació siendo bueno. Pasó momentos delicados que no le han ayudado para demostrar ese nivel. En el caso de Viera, mantiene el nivel y ahora está en una etapa de su vida que toca. Yo jugué hasta los 37. Pero el fútbol no era tan exigente a nivel físico como es ahora.

Usted jubiló a Valerón y parece que Luis García jubilará a Viera.

Hay un momento en la vida que esto termina y debe terminar. Si tú no puedes aportar nada al equipo o muy poco, pues tú eres un jugador histórico y de renombre, pero el fútbol está como está. Yo no sé si con este fútbol, yo hubiese llegado a los años en los que me retiré.