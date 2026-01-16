Taisei Miyashiro ya conoce Barranco Seco y se ejercita como jugador de la UD Las Palmas

Taisei Miyashiro ya entrena como jugador de la UD Las Palmas, aunque su fichaje aún no es oficial. El atacante japonés, que llegará procedente del Vissel Kobe en calidad de cedido, aterrizó anoche en el aeropuerto isleño y esta mañana se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros antes de ser anunciado como el cuarto fichaje de invierno de los amarillos tras los del colombiano Nicolás Benedetti, Estanis Pedrola e Iker Bravo, poniéndose desde ya a las órdenes de Luis García.

Miyashiro es un futbolista que puede actuar como delantero, aunque donde destaca de verdad es desde uno de los costados. En ese sentido, sumará más competencia en una parcela, la ofensiva, en la que la dirección deportiva, liderada por Luis Helguera, ha decidido apostarlo todo durante esta ventana de mercado para reforzar una plantilla que aspira a conseguir el ascenso a Primera División al final de curso.

Un internacional por Japón avalado por Luis García

Asimismo, el nuevo futbolista de la UD viene con la vitola de haber disputado dos partidos con la selección absoluta de Japón y de poseer una vitrina de trofeos bastante extensa en el país nipón: tres ligas y tres copas redondean su palmarés. En Gran Canaria vivirá su primera experiencia en Europa después de anotar tres goles en seis partidos con el Vissel Kobe en la presente campaña.

Por su parte, Luis García habló sobre el nuevo jugador isleño en la previa del duelo de este domingo (15.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) ante el Racing de Santander, destacando que es un futbolista que puede jugar como «nueve o diez, puede actuar por detrás del punta; es un jugador muy potente, que tiene mucho giro, asociación, muy buen remate con las dos piernas y también con la cabeza. Es un futbolista que viene de otra cultura y se tiene que adaptar. Yo he compartido vestuario con varios japoneses y son gente muy trabajadora y con muchas ganas de mejorar. Miyashiro es un proyecto muy bueno de jugador. Estoy convencido de que nos puede aportar muchas cosas».