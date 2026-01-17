Escoltas de la UD Las Palmas a 2.000 kilómetros de distancia

Hay amores que ni la distancia puede separar. Que se atreven a disfrutar del proceso sin peros y que se quedan a pesar de lo difícil que pueda parecer el camino. Eso, la afición de la UD Las Palmas lo sabe bien. Da igual si el equipo juega en el Gran Canaria, en Ceuta o en Santander. No importan los kilómetros ni las conexiones imposibles, porque para ellos lo más importante es estar presentes por el escudo allá donde vaya la UD. En la final anticipada del Sardinero no iba a ser menos. Desde los valientes que se adentraron en el camino de manera solitaria hasta los que han encontrado en la ciudad cántabra un punto de encuentro para volver a abrazarse.

El viaje de Álvaro Benítez comenzó de manera anticipada. Vuelo directo a Santander el jueves a primera hora de la mañana y de aperitivo, un Racing-FC Barcelona en Copa del Rey. Paseos interminables por la ciudad, quedadas amarillas y la confianza de que la UD puede arrebatar el liderato al equipo del grancanario Juan Carlos Arana. «Se respira ambiente de fútbol», dice. Él, abonado desde hace 12 años, sabe que el de hoy no es un partido cualquiera. «Desde el jueves en el avión se respiraba una amplia presencia de aficionados. Está claro que ese vuelo venía por y para ver a la UD Las Palmas».

Un viaje que realizó de manera solitaria con el objetivo de reencontrarse en la ciudad de destino con viejos amigos. «La UD llega mejor que el Racing», se atreve a decir. Pronostica un 1-2 en el marcador del Sardinero, obras de Jesé y Fuster por el lado amarillo, y Arana en el lado montañés. «Mi ilusión de hoy es levantarme con la ilusión de un niño en un nuevo desplazamiento, ponerme la camiseta y reunirme con los demás aficionados, que tengo constancia de que van a llegar muchos».

Reencuentros

Y de Álvaro Benítez a Álvaro Herrera, un grancanario afincado en Madrid que vio en esta cita el momento perfecto para volver a reunirse con su padre y su tío. Llegó el viernes por la tarde en un tren procedente de la capital española, mientras que su familia lo hizo un día antes aprovechando la conexión directa Gran Canaria-Santander. «Elegimos el partido por la situación que viven ambos equipos. Es un buen destino, un club histórico y un campo bonito de visitar», indica este grancanario.

Entre vuelos directos, estaciones de tren y conexiones apretadas, están también los aficionados que tienen previsto llegar durante la mañana tras hacer la ruta más loca: vuelo Gran Canaria Madrid, otro hasta Bilbao y desde ahí, un coche hasta Santander. Un recorrido que volverán a repetir tras la finalización del partido para emprender el camino de vuelta hacia la Isla. Una pasión desmedida capaz de superar barreras.

Lo que está claro es que el plantel de Luis García no va a estar solo en la final anticipada frente al Racing de Santander. La afición quiere empujar a su manera, teñir las gradas del Sardinero de color amarillo y traer en volandas una victoria que supondría el liderato en una clasificación apretada.