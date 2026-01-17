La irrupción del juvenil Guedes

La eclosión de las brillantes etapas de los juveniles de la UD Las Palmas se produjo por una gran crisis del equipo de los mayores. Con el descenso a Segunda División, en la campaña 1960-61 se hizo cargo del equipo Casimiro Benavente, que no tuvo muchos aciertos en el banquillo. Llenó de peninsulares la plantilla: Gámez, Ciaurriz, Abierta, Juanas, Ríos, Rusiñol o Vegazo; este último fue el único acierto de toda esta pléyade de foráneos, con la aportación magnífica del argentino César Nelli y el debut de Juanito Guedes, la primera incorporación de una camada de juveniles que luego integraron un equipo inolvidable.

El reencuentro de cuadro amarillo con la categoría de plata resultó nefasta. Lo más positivo, como decíamos, fue el inicio de Guedes, quien de juveniles saltaba a categoría nacional. Su primer partido lo disputaba el 23 de abril de 1961 en Ceuta con derrota por 2-0, y el último de esta campaña llegaba al domingo siguiente contra el Córdoba con empate a un gol, conseguido por Juan Luis, y volvió a jugar Juanito Guedes de interior izquierdo haciendo ala con Vegazo.

En esa temporada destacó el primer ascenso del Tenerife a Primera División y lo cierto es que reunía un buen conjunto, en el partido de la primera vuelta, el 13 de noviembre de 1960, los chicharreros ganaron a los canariones con un golazo de Santos que batió a Antonio Betancort de forma espectacular. A ese encuentro acudí con algunos amigos en plan de aficionado-espectador, y nos volvimos con las manos vacías. En el encuentro de la segunda vuelta en el Insular solo se logró un empate a cero goles con el Tenerife, que andaba ya disparado en su objetivo del ascenso a la máxima categoría. Las Palmas terminó en quinto lugar, con Cádiz, Hércules, Ceuta y por supuesto el líder Tenerife por delante de los amarillos en la tabla.

En la campaña siguiente, la 1961-62 le tocaba debutar a Tonono. Ocurrió en Murcia, el 18 de febrero de 1962, con victoria insular por 0-1 con un golazo de Juan Luis y una defensa en esa ocasión formada por Aparicio, Tonono, Torrent y Calixto. Guedes jugaría también ese partido, y en realidad estuvo en casi todos los encuentros de este curso. En la delantera sobresalió el palmero Erasto. Por su parte, el catalán Torrent, que estaba haciendo el servicio militar, se constituyó con Tonono en un eje defensivo en donde el central aruquense fue cogiendo experiencia que incrementó en las siguientes competiciones.

Esta segunda temporada de este ciclo en Segunda División volvió a comenzar Casimiro Benavente en el banquillo, pero García Panasco lo destituyó en la jornada 18 y le sustituyó Paco Campos, hermano de Carmelo Campos, que el año anterior había entrenado al Salamanca. Pero tampoco estuvo muy acertado. Al final, ese año subió a Primera División el Córdoba, el Málaga quedó segundo, el Granada tercero y la UD Las Palmas cuarta sin armas ni bagaje.

En la temporada siguiente , la 1962-63, tampoco se consiguió el ascenso, pero al menos debutaron Germán, León y Correa, con Guedes ya destacado titular en la plantilla que dirigía Rosendo Hernández. Este año Murcia primero, y Levante segundo, superaron a Las Palmas, que quedó tercera pero ya con aires de querer volver a la máxima categoría del futbol nacional.

Los debuts de Germán Dévora y León ocurrieron en el mismo encuentro, el 16 de septiembre de 1962, frente al Recreativo de Huelva en la capital onubense; se saldó con derrota por 4-1, y con un gol marcado precisamente por Juanito Guedes que ya decíamos esa temporada la jugó casi por completo y se erigió en el jefe del grupo de juveniles, que también integraría Correa; este debutó el 21 de septiembre de 1962 frente al Levante, al que se le gano por 1-0 y precisamente con un golazo de Cristóbal que constituyó para mí una gran alegría porque en el Juvenil Sporting San José tuve el privilegio de jugar hasta el año anterior con el que era un gran amigo.

Un par de días después en el bar Viena, cercano al Estadio Insular, y tras el entrenamiento, me vi con Cristóbal. Como era un bromista tremendo me decía «no pensaba que algún día me criticaras en un periódico, sí ya sé que me pusiste bien, pero no creas que te voy a invitar al aperitivo, me pueden acusar de tráfico de influencias».

En este partido del debut de Cristóbal, con el gol del debutante además, la alineación la formaron Oregui; Aparicio, Tonono, Nelli; Collar, Ardura; Juan Luis, Correa, Gilberto I, Germán y Vegazo. Otro partido inolvidable ese año fue la gran victoria frente al Eldense por 6-0, y en el que jugaron juntos Correa, Germán, Guedes y León, en una exhibición tremenda de todo el equipo, con goles de Collar, León, Germán y tres de Gilberto I en una gran tarde goleadora del tinerfeño. Correa hizo un gran partido y excelentes combinaciones con Germán y Juanito Guedes. Ya estaba escribiendo en el Diario de Las Palmas, en donde tenía de jefe de deportes a Luis García Jiménez al estar Antonio Lemus trabajando en Madrid, y le dediqué amplios elogios a Correa en mi comentario Prisma del Lunes. Luis García me dijo, medio en serio y en broma «no te pases con tu amigo», lo tuve en cuenta para futuros partidos de Cristóbal. Esa tercera temporada en Segunda División tampoco hubo ascenso. Subían los pimentoneros del Real Murcia. Sería al año siguiente cuando la UD Las Palmas dio de nuevo el salto a Primera División.