Previa Racing de Santander-UD Las Palmas: El Sardinero busca al capo de Segunda en un choque de gigantes

Rigor insular contra pólvora cántabra. La UD Las Palmas afronta mañana (15.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) ante el Racing de Santander uno de esos partidos que, observados a vista de pájaro en la inmensidad del calendario, solo muestran una coraza de cita con aroma a clásico. Sin embargo, en medio del maremágnum de toda una temporada hay muchos detalles que resaltan por sí mismos según el momento y, en esta ocasión, los amarillos visitan El Sardinero con un doble objetivo que da forma a un duelo marcado en mayúsculas: asaltar el liderato en casa de un claro candidato al ascenso y empezar a refrendar todo lo conseguido en las primeras 21 jornadas en pleno arranque de la segunda vuelta.

Los de Luis García aterrizan en tierras santanderinas con buenas sensaciones tras empatar ante el Dépor en un encuentro en el que los grancanarios fueron claramente más valientes a la hora de llevarse los tres puntos (1-1). Aupados por su impresionante bagaje defensivo, tras haber encajado solo 13 tantos en 21 jornadas, y por un Jesé Rodríguez hechizado en cuanto a la materia anotadora —suma cuatro goles en las últimas tres jornadas—, el cuadro grancanario sigue madurando a nivel colectivo y no conoce la derrota desde el pasado 30 de noviembre, cuando cedió en el SkiFy Castalia ante el Castellón (1-0). Esa evolución le ha llevado a este instante de la temporada a coliderar la tabla junto a los santanderinos, pero la ambición de los isleños les empuja a ir a por más, sobre todo, en la parecela ofensiva, y así lo han corroborado en este mercado invernal.

A los Benedetti y Pedrola se ha sumado un Iker Bravo que es la gran bomba de esta ventana de fichajes de la UD. El delantero catalán es un proyecto de estrella que busca en la Isla su explosión definitiva y ha viajado junto a sus compañeros hasta Santander para hacer crecer la maquinaria de ataque isleña, aunque lo normal sería que no arrancase como titular debido a que solo ha completado un par de sesiones de trabajo y al buen estado de forma del Bichito, algo a lo que hay que sumar que falta cerrar su inscripción. Además, también viajó Miyashiro, la última incorporación amarilla, pero no está inscrito a la espera de que la entidad cumpla con los trámites. Quienes no estarán disponibles son los lesionados Sandro Ramírez, Marvin Park y Kirian Rodríguez, además de Jere Recoba, que sigue con su recuperación de la lesión de cruzado que sufrió en octubre, y un Marc Cardona que saldrá de la entidad antes de que acabe el periodo de traspasos.

Un tuteo al Barça como aviso

Por su parte, el Racing se presenta en este careo con los insulares después de haber dado una gran imagen ante el Barcelona en la Copa del Rey, a pesar de haber quedado eliminado. El equipo de José Alberto ha demostrado en lo que va de curso su increíble olfato —es el equipo más goleador de Segunda con 45 tantos—, así como su capacidad para generar ocasiones, con Íñigo Vicente y Andrés Martín como principales armas. Todo ello, con el grancanario Juan Carlos Arana, que cuenta con muchas opciones de ser titular, buscando su primer gol liguero. No obstante, ese potencial ofensivo no les ha importado a la hora de ir al mercado. Manex, Damián y el georgiano Giorgi Guliashvili, por el que pagaron 2,5 kilos, han sido las incorporaciones invernales cántabras para hacer frente a la baja de Villalibre y la salida de Jeremy al Stuttgart. Tampoco estará Mantilla, por sanción.

En ese sentido, van a intentar olvidar el resultado del choque de la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria, donde la UD protagonizó una primera parte enorme en cuanto a pegada (3-1), y buscarán hacer daño mediante esa ofensiva de alto nivel que ya exhibieron frente al Barça en el envite copero. Eso obligará a Mika, Barcia y Clemente, que vuelve después de cumplir el ciclo de cartulinas, a continuar mostrando su exuberancia defensiva en un escenario que puede llegar a devorarte si no tienes la atención suficiente. Aun así, el Racing no gana en liga desde el pasado 7 de diciembre, cuando tumbaron al Cádiz a domicilio, y no vence en casa desde el 30 de noviembre ante el Eibar (4-0). Además, sus últimos cuatro duelos se han saldado con tres empates y una derrota, la sufrida ante el Zaragoza el fin de semana pasado (2-3).

Arropada por 1.200 aficionados amarillos en las gradas de El Sardinero, Las Palmas se presenta en un choque que no tiene tintes de final, por la fecha en la que se celebra, pero sí que puede tener una trascendencia importante en el devenir de la pelea por el ascenso. Con el golaverage como punto a tener en cuenta, es un envite de máxima importancia para terminar de refrendar que este equipo busca el confeti a final de curso. El Ferrari de Luis García arranca de nuevo en Santander dispuesto a volver a casa como el líder total de esta Segunda División.