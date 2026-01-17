Taisei Miyashiro llega cedido a la UD Las Palmas hasta junio con una opción de compra

El fichaje más exótico de este mercado para la UD Las Palmas ya es oficial. Taisei Miyashiro ha sido anunciado como nuevo jugador amarillo después de haber pasado, en el día de ayer, el reconocimiento médico y de haberse entrenado junto al resto de sus compañeros en Barranco Seco, convirtiéndose así en el cuarto fichaje de invierno de la entidad insular tras los de Nicolás Benedetti, Estanis Pedrola e Iker Bravo. El internacional japonés llega a la plantilla grancanaria en calidad de cedido por el Vissel Kobe hasta el 30 de junio de 2026, aunque el club insular se ha guardado una opción de compra.

A sus 25 años, el nuevo atacante isleño es un jugador versátil y que va a añadir más pólvora a una parcela ofensiva que cuenta con numerosas armas. De hecho, ya Luis García comentó su incorporación en la previa del encuentro de mañana ante el Racing y destacó que puede ser un buen «proyecto de futbolista».

Marc Cardona, el siguiente

Con esta llegada ya cerrada, faltaría por concretar el capítulo de salidas y el nombre de Marc Cardona es el protagonista. Sin oportunidades desde el pasado 19 de octubre, cuando disputó su último partido con la UD Las Palmas frente al Eibar en el Estadio de Gran Canaria, ha pedido salir de la entidad para buscar acomodo en otro club en el que pueda contar con más minutos.