La UD Las Palmas renueva a Luis Helguera hasta junio de 2029

Luis Helguera será el responsable de seguir confeccionando la plantilla de la UD Las Palmas hasta 2029. El director deportivo amplía su contrato, que finalizaba contrato con el club amarillo en junio de 2026, seguirá al mando de los fichajes de la UD tres años más. El próximo 3 de febrero, una vez finalice el mercado invernal, se hará oficial el pacto con el cántabro.

Renueva su compromiso con el conjunto grancanario después de una temporada exitosa en cuanto a los fichajes se refiere. Revolucionó el verano con el regreso de Jonathan Viera y Jesé y apostó por talentos como Sergio Barcia y Amatucci, dos figuras que en esta primera vuelta han dado mucho a la UD. Llegó tambien Jeremía Recoba, Lukovic y tiró la casa por la ventana en el mercado invernal con cuatro nuevas incorporaciones: Benedetti, Pedrola, Iker Bravo y Miyashiro.