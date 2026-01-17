La UD Las Palmas viaja a Santander con toda la artillería: Miyashiro, Iker Bravo...

Artillería de guerra preparada, una despedida de campeones a las puertas de Barranco Seco y como objetivo, traer a la Isla los tres puntos. La UD Las Palmas viajó a primera hora a Santander para enfrentarse mañana (15.15 horas, LaLiga TV) al Racing de Santander en un pulso por el liderato. Con 38 puntos ambos equipos, Luis García tiene el reto de ganar en campo hostil doce años después y seguir ilusionando a una afición que cree en el ascenso.

Con las únicas ausencias de Marvin, Kirian Sandro y el desaparecido Marc Cardonala UD se presenta en la ciudad cántabra con sus cuatro nuevas incorporaciones, incluido el japonés Taisei Miyashiro, que fue presentado oficialmente esta mañana. Iker Bravo, que llegó a principio de semana, también estará presente en la final anticipada luciendo el dorsal del filial 49. La perla de Japón, hasta el momento sin ficha, no tiene número todavía pero ya entrena y viaja con el resto del grupo.

Los amarillos afrontan el partido con la certeza de que ya pudieron derrotar al líder en el mes de noviembre, aunque en ese caso jugaban con la afición a favor. Sin perder desde el 30 de noviembre y con un Jesé Rodríguez como goleador, la UD quiere plantar cara a un Racing de Santander que llega tocado físicamente tras haberse enfrentado el jueves al FC Barcelona en Copa del Rey.