UD LAS PALMAS
Aplazado el derbi entre el filial de la UD Las Palmas y el CD Tenerife B
Los amarillos no pudieron aterrizar en la isla vecina esta mañana debido a fenómenos meteorológicos adversos y tuvieron que dar la vuelta para regresar a Gran Canaria
El derbi chico, aplazado. El duelo que debía enfrentar a Las Palmas Atlético con el CD Tenerife B, correspondiente a la 19ª jornada del grupo cinco de la Segunda RFEF, quedó suspendido a pocas horas de celebrarse. El motivo de este aplazamiento fue la imposibilidad de que la expedición amarilla aterrizara en la isla vecina por fenómenos meteorológicos adversos, lo que llevó al piloto que manejaba el avión en el que viajaban los pupilos de Raúl Martín a dar la vuelta para regresar a Gran Canaria.
Próximamente, se comunicará la nueva fecha para este encuentro, al que ambos llegaban con la necesidad de conseguir una victoria que les alejase de los puestos de descenso, a pesar de que ninguno de ellos se encuentra en esa zona de la clasificación.
Los tinerfeños ganaron en la ida
En ese sentido, el choque de la primera vuelta, disputado en el Anexo al Estadio de Gran Canaria, se saldó con victoria para el Tenerife por la mínima (0-1), una cuestión por la cual este choque toma mayor relevancia, teniendo en cuenta que el golaverage puede ser decisivo.
