Darío acaba con la sequía de victorias de Las Palmas C

Las Palmas C logró terminar con el gafe que le perseguía en este inicio del año en el grupo canario de Tercera RFEF. El tercer filial de la UD, que llegaba ayer a Lanzarote después de dos derrotas –contra el Atlético Paso y el San Miguel– y un empate –esta misma semana en el choque aplazado frente al Real Unión–, conseguía imponerse en el feudo del Unión Sur Yaiza que sigue sin levantar cabeza (0-1).

El cuadro lanzaroteño dominó con claridad durante la primera parte; sin embargo, fue el conjunto grancanario el que se adelantó por medio de Darío en la reanudación. Tras ese tanto, el cuadro local se volcó a la desesperada sobre la meta de Israel, pero sus intentonas no fructificaron.

Salió más enchufado el Unión Sur, que dominó la posesión y en el primer minuto avisó por medio de un testarazo elevado de Acorán. Por su parte, Las Palmas Atlético buscó sus opciones a la contra; así, guardameta Mike rechazó el disparo de Iker y Pallarés remató fuera al recoger el rechace, mientras que Darío se topó de nuevo con el portero local taponando su disparo en boca de gol.

El conjunto lanzaroteño intensificó su dominio durante el cuarto de hora previo al descanso, en el que Jorge Ramón y Adrián Reguera encontraron la respuesta de Israel a sus intentos desde la frontal. Seguidamente, Reguera se sacaba un golpeo lejano que salió rozando la cruceta y Javi Amadoz tuvo la última del primer tiempo con otro tiro elevado.

El cuadro lanzaroteño se vuelca tras el 0-1 (55’), pero la madera y las intervenciones de Israel le niegan el empate

En la reanudación, Las Palmas C ajustó sus líneas para contener al ataque del Unión Sur Yaiza, que perdió la profundidad de la primera mitad. A los nueve minutos de la segunda mitad, el amarillo Carlos Vicente ganaba la línea de fondo y colocó un balón al segundo palo que Darío remató a la red. Seguidamente, Airán rozó el segundo de los visitantes, pero no llegó por poco a rematar el centro que le puso Pallarés.

El equipo lanzaroteño se vio obligado a volcarse en la recta final y sumó efectivos en ataque para acosar el marco visitante. La más clara la tuvo Acorán al marcharse por la derecha y disparar a la madera; después, Israel detuvo el lanzamiento de falta de Reguera, y volvió a intervenir en el descuento para negar el gol a Javi Melián, conservando el 0-1.

Con esta victoria, y a falta de los resultados de hoy, Las Palmas C se colocaba provisionalmente en la octava posición de la clasificación del grupo canario de Tercera RFEF, aunque sus 38 puntos pueden ser superados por el Villa Santa Brígida, que recibe a un Panadería Pulido en racha, e igualados por el Marino, que rinde visita a otro gallo, la UD San Fernando.