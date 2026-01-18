Enero cuesta para la UD Las Palmas

Si enero empezaba cuesta abajo gracias a un triunfo de trámite contra el penúltimo y se allanaba con un rácano 1-1 frente al Dépor, este mes se ha tornado cuesta arriba tras el naufragio contra un Racing que, tras cuatro jornadas sin ganar, no solo demostró lo que es un líder, sino que de un manotazo tiró por los suelos los datos conformistas en los que se ha acomodado Las Palmas.

El equipo menos goleado, al que nunca le habían marcado más de un tanto por partido, padeció cuatro que bien pudieron ser más. Para colmo, lo abultado de la derrota le hace tener perdido el golaverage particular. Y aunque sea meramente anecdótico a estas alturas, baja al tercer puesto por peor diferencia general de goles frente el Castellón.

¿Y por qué? Esa es la pregunta clave si convenimos en que el fútbol es más causal que casual; que no es un accidente inexplicable. La UD salió de El Sardinero con la cara pintada de verdiblanco por carencias propias, pero sobre todo por virtudes del rival. En un duelo entre dos entrenadores con propuestas muy distintas, se impuso quien hace que sus jugadores siempre miren hacia adelante en vez de acechar el retrovisor. Pero no basta la propuesta. Es necesario disponer del “mejor mediocampista de Segunda”, como quedó definido en este mismo espacio en la primera vuelta; entonces, su ausencia obligada fue un alivio. Iñigo Vicente lleva años dando recitales de director de juego. Pues este es un detalle que ayer no se tuvo en cuenta y el vizcaíno se dedicó a dar brillo a sus botas para marcar un gol (quinto del curso) y dar una asistencia (¡decimosegunda!). ¿Cómo es posible que este factor no entrase en la ecuación amarilla?

En el mismo plano individual, también dio la impresión de que nadie vio la exhibición de Suleiman en el partido de Copa contra el Barcelona (por cierto, solo dos días de descanso para los locales). Contra la UD fue saltar al campo y rematar el partido a velocidad de vértigo, aparte del gol que evitó Horkas con la yema de los dedos.

En el plano general, el conjunto cántabro evidenció su inagotable ambición, emanada de un José Alberto López que les ha llevado a marcar 49 goles frente a solo 27 de la UD y que aprendió la lección de la primera vuelta a base de taponar las bandas y no arriesgar nada en la salida de balón. Mientras, Luis García fue incrustando a los nuevos fichajes sin demasiado orden, como se vio en una acción en la que cuatro atacantes se quedaron en fuera de juego. Acaso el quid no sea tanto acumular delanteros como concebir un fútbol más ofensivo que produzca ocasiones.

Queda casi la mitad de la Liga y no es momento de catastrofismos, pero batallas como la de El Sardinero pueden marcar trayectorias descendentes o ascendentes si no se aprende de los errores evidentes.