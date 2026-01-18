Las dos horas de Setién con Jesé y Viera en el cuartel general de la UD Las Palmas

Una visita previa a la final anticipada de esta tarde (15.15 horas, LaLigaTV). Quique Setién se reencontró con la UD Las Palmas en su cuartel general de Santander antes del duelo contra el Racing, un partido que decidirá el liderato de la Segunda División. El ex técnico amarillo, que apoyará desde las gradas del Sardinero el conjunto montañés, no desaprovechó la ocasión para verse con viejos amigos como Jonathan Viera, Jesé o figuras del cuerpo técnico como Momo.

Se pasó dos horas abocando viejos recuerdos en su periplo por Gran Canaria. De la conversación que tuvieron se desliza que "ha sido maravilloso. Salieron muchos recuerdos a flote".

A falta de algo más de dos horas para que empiece la batalla en el terreno de juego, los aledaños del Sardinero ya empiezan a teñirse de color amarillo con aficionados que han llegado desde varios puntos de la península para alentar a la UD en un campo en el que no ganan desde 2014.

Luis García viajó hasta la ciudad cántabra con todo su arsenal de guerra, incluidos los cuatro fichajes invernales: Iker Bravo, Miyashiro, Benedetti y Pedrola. Fuera de la lista figura Sandro Ramírez, Kirian Rodríguez y Marvin Park. Enrique Clemente vuelve tras haber completado ciclo de sanción ante el Deportivo de La Coruña.