Luis García pasa página tras el naufragio de la UD Las Palmas y defiende a sus jugadores: "No son máquinas"

La tarde para el olvido de la UD Las Palmas en El Sardinero tras caer ante el Racing (4-1) saca el lado más optimista de Luis García. El técnico amarillo, que había advertido que la cita ante el conjunto montañés no era ninguna final pese a que el liderato estaba en juego, da la cara en nombre de sus jugadores, a los que ha defendido excusándose en que "no son máquinas".

"Lo siento por nuestra gente pero esto nos va a dar energía porque entendemos el deporte así y estoy confiado de que vamos a seguir adelante", subrayó tras el partido. De una primera parte en la que bajo su punto de vista la UD estuvo "más fluida y clara" a un segundo tiempo marcado por la poca precisión y la falta de coordinación entre los centrales amarillos en los dos últimos goles.

"No ha sido un buen día. Veníamos con ilusión de un gran partido", señaló Luis García, que apostó por Viera, Jesé y Ale García de inicio para sentar al '10' amarillo tras el descanso. "Con Iker buscaba profundidad y que se asociara", explicó. Una tarde en la que a la UD no le salió nada: "hemos tenido muchas situaciones en las que no solemos tener esos errores. En las que no perdemos acciones de duelo", apuntó.

La eterna maratón de Segunda

A la maratón por el ascenso le restan 20 jornadas de tensión. Unas jornadas que García describe "eternas" en las que no se va a decidir nada hasta el final. "El camino es largo y estos partidos hay que asumirlos. Nos tiene que enseñar a ser mejores y mirarlo desde el positivismo", declaró después de admitir que el Racing fue merecedor de la victoria. "Ni ganando estaba hecho ni perdiendo era un desastre. Hay que tener tranquilidad", sentenció.