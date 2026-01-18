Los once guerreros para asaltar El Sardinero: Ale García, Viera y Jesé al ataque de la UD Las Palmas
Clemente vuelve al muro defensivo e Iker Bravo aguarda en el banquillo. Miyashiro, todavía sin inscribir, espera su turno para la próxima jornada
Jonathan Viera vuelve a capitanear a la UD Las Palmas escoltado por un Jesé Rodríguez que busca su propio récord anotando en cuatro jornadas consecutivas. La novedad en la lista de Luis García es el regreso de Ale García al once inicial, así como la presencia de Enrique Clemente en el muro defensivo tras cumplir sanción por amarillas la pasada jornada.
Sin Miyashiro pero con Iker Bravo, que espera en el banquillo del Sardinero para actuar a modo de revulsivo, al igual que Milos Lukovic. La zaga amarilla la completa Dinko Horkas bajo palos, Viti, Barcia, Mika y Clemente; Manu Fuster, Amatucci, Loiodice, Ale García y los dos viejos rockeros Viera y Jesé.
En el lado del Racing de Santander, el grancanario Juan Carlos Arana, al igual que ocurrió en la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria, saltará a escena en la segunda mitad. Manex Lozano, Vicente y Andrés Martín, los grandes peligros del cuadro local.
