Racing de Santander - UD Las Palmas: horario y dónde ver el encuentro entre el líder y el segundo clasificado de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas arranca hoy la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion por todo lo alto con un partido de máxima exigencia que supone la primera final del año. El conjunto dirigido por Luis García visita El Sardinero para medirse al Racing de Santander en un duelo de altura que enfrentará cara a cara al líder y al segundo clasificado de la categoría de plata, ambos empatados a puntos y con el ascenso directo en juego.

El conjunto amarillo cerró la primera vuelta con 38 puntos, fruto de 10 victorias, 8 empates y 3 derrotas, registros que le han permitido alcanzar la segunda posición de la clasificación. La regularidad y el trabajo constante del equipo han sido claves para revertir un inicio de temporada irregular que llegó a generar preocupación entre la afición pío-pío.

Ahora, la UD Las Palmas afronta una auténtica montaña rusa de partidos. Tras empatar 1-1 ante el RC Deportivo de La Coruña en la última jornada, el equipo viaja a Santander para disputar un duelo directo por el liderato frente al Racing, en un choque decisivo para el devenir del campeonato.

El Racing pelea por la liga tras la eliminación de la Copa del Rey

El Racing de Santander afronta una semana marcada por dos compromisos de máxima exigencia. El primero de ellos se saldó con resultado adverso para los verdiblancos, que quedaron eliminados de la Copa del Rey tras caer por 0-2 ante el FC Barcelona. Superado ese golpe, el conjunto cántabro centra ahora todos sus esfuerzos en su gran objetivo de la temporada: el ascenso a Primera División.

Copa del Rey: Racing de Santander - Barcelona, en imágenes. / Pedro Puente Hoyos / EFE

En LaLiga Hypermotion, los racinguistas suman 38 puntos, los mismos que la UD Las Palmas, aunque la mejor diferencia general de goles es la que actualmente coloca al Racing en lo más alto de la clasificación. El Racing de Santander jugó este jueves un partido de Copa del Rey ante el FC Barcelona. Este factor clave puede influir en el equipo de José Alberto López, sobre todo, en el cansancio físico de la plantilla, aunque el asturiano optó por jugadores menos habituales para su 11 copero.

La UD Las Palmas venció al Racing de Santander con claridad el partido de ida

En el partido disputado en el Estadio de Gran Canaria en noviembre, la UD Las Palmas se impuso por 3-1 en un encuentro que comenzó cuesta arriba para los locales. El tanto inicial de Asier Villalibre, que no estará disponible este domingo por lesión, adelantó al conjunto rival y silenció momentáneamente al estadio.

Pese a este tanto inicial, el equipo amarillo reaccionó con autoridad y firmó una remontada express en la primera parte. Manu Fuster, con un magistral lanzamiento de falta, puso el empate; Mika Mármol culminó la reacción minutos después; y Ale García, en un descuento eterno, selló el 3-1 en apenas diez minutos de auténtica locura. En la segunda mitad el marcador no se movió, certificando tres puntos clave que se quedaron en las islas.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Racing de Santander - UD Las Palmas correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Hypermotion se jugará hoy, domingo 18 de enero, a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en los Campos de Sport de El Sardinero, en Santander.

Dónde ver el partido Racing de Santander - UD Las Palmas

El encuentro entre el conjunto 'pío-pío' y el equipo cántabro podrá seguirse los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, que además está disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros mensuales.

Este canal también está en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

