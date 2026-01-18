Cuatro bofetones y adiós al liderato de la UD Las Palmas en Santander (4-1)

El rock and roll cántabro puede con el valls canario. Adiós al liderato y al rigor defensivo. La UD Las Palmas fracasó en su intentó de asaltar el primer puesto de la tabla en El Sardinero. El muro amarillo, implacable en la primera vuelta de la temporada, se vio superado por un Racing de Santander sobresaliente que presenta de manera oficial sus credenciales para regresar a Primera División. Una tarde para el olvido en la que Lukovic volvió a quedarse en el banquillo, Viti se lesionó e Iker Bravo debutó.

Quiso plantear Luis García un partido valiente en El Sardinero. Siguiendo la línea que dibujó ante el Deportivo de La Coruña la jornada pasada, el objetivo desde que empezó a rodar el balón no fue otro que atravesar la portería rival. Y lo intentaron en el primer toque, cuando el primer disparo tras sacar del centro del campo fue directo a las manos del guardameta montañés Ezkieta. El primer aviso de una UD Las Palmas que intentó marcar su territorio a golpe de posesión escoltados por un millar de aficionados amarillos en las gradas.

Los primeros minutos fueron del conjunto grancanario. Liderados por los viejos rockeros Jonathan Viera y Jesé, que parece que se han acomodado a la titularidad, la novedad fue la presencia de Ale García, que volvía a los planes iniciales del técnico ovetense dos meses después dando el relevo a Pejiño. El Racing, por su parte, no encontró una manera mejor de frenar a los amarillos que con faltas.

Acción-reacción

Trece minutos tardaron los de Luis García en encontrar el hueco para hacer daño. Una conexión Jesé-Fuster estuvo a punto de abrir el marcador y un minuto después avisó el Racing tras un chute de Andrés Martín que Horkas desvió a córner. Acción-reacción en un partido marcado por la valentía de ambos equipos. El liderato estaba en juego, y eso son palabras mayores.

El primer contratiempo de la UD llegó en el 19’, cuando Viti, tendido sobre el terreno de juego con gestos de dolor pidió el cambio. Recomposición obligada del once y Álex Suárez al ataque para tapar agujeros en el muro amarillo.

Con el marcador corriendo a toda prisa, una pérdida de balón de Viera y un fallo encadenado en la defensa hizo que el recién llegado Manex Lozano hiciera el primero. El Sardinero enloqueció y el Racing metió una marcha más, pero eso no implicó que se durmiera la UD, que acostumbrados a renacer de sus cenizas, le pusieron coraje a la situación para revertir el marcador.

Una falta para soñar

Y diez minutos después, Viera, el mismo que había perdido el balón en el tanto del Racing, se encargó de poner orden. Quiso calmar la fiesta de la afición local con una falta que lanzó con mimo para que Fuster, en el rechace, pusiera las tablas en el marcador. Los aficionados amarillos saltaron de sus asientos y el grito de guerra no fue otro que el mítico ‘Las Palmas es de Primera, y pobre del que quiera robarnos la ilusión’.

Cuando parecía que el descanso iba a dejar un reparto de puntos, Andrés Martín hizo enmudecer a los amarillos, que intentaron hacer suyo El Sardinero. Volvió a ponerse por delante el Racing tras una falta previa que la UD reclamó sin éxito.

Tras los primeros 45’, el señalado fue Jesé Rodríguez. No pudo el Bichito romper ese maleficio de marcar por cuarta jornada consecutiva y Luis García apostó por Iker Bravo para dar un golpe sobre la mesa. Y el partido se volvió loco. El Racing porque quiso sentenciar, y la UD porque no se rindió en ningún momento con hambre de gol.

Ale no es el mismo

No dio su mejor nivel Ale García, cuya lesión le dejó estancado en el mes de noviembre, cuando se posicionó como el pichichi del equipo. Conforme iban pasando los minutos, la UD se desinfló. Los cambios no pudieron alzar el vuelo de un equipo que empezó a notar la superioridad de un Racing que empezó a jugar con dos marchas más.

La defensa, que esta temporada no había recibido más de un gol por partido, vio pasar el tercero de la tarde. Suleiman, tras un saque de puerta de Ezkieta, ganó la espalda a un Sergio Barcia superado por el rock and roll cántabro. Se desarmó el muro amarillo y Vicente sentenció, logrando que el cuarto tanto subiera al marcador del Sardinero.

Pedrola y Benedetti saltaron al verde y Lukovic volvió a quedarse en el banquillo por segunda jornada consecutiva. A la UD le temblaron las piernas a la hora de la verdad y cuatro bofetones truncaron el liderato de un equipo al que le toca levantar la cabeza.