Del descalabro del Heliodoro a la parálisis de El Sardinero: El 4-1 vuelve a cruzarse con la UD Las Palmas

Paralizados y devorados. La UD Las Palmas salió ayer de Santander con la sensación de haber disputado el peor partido en lo que va de curso, a pesar de que en la primera mitad compitió mejor. Sin embargo, tras el descanso, el equipo de Luis García no dio respuesta ni réplica a un Racing que maniató a los amarillos, obligándoles a estar más incómodos que nunca en todas las líneas del terreno de juego y que recibió los golpes certeros de su rival en momentos clave. A nivel ofensivo, los grancanarios registraron un bagaje bastante escaso; en la medular no estuvieron dominadores y, en la parcela defensiva, santo y seña de este proyecto, faltó por completo la fiabilidad mostrada hasta ahora.

En primer lugar, es ese comportamiento en la zaga el que pone de manifiesto una derrota que escenifica a la perfección lo que supone medirse a un cuadro como el cántabro, máximo realizador del campeonato. Si en El Sardinero no estás atento, contundente ni intenso, puedes acabar siendo noqueado ante el vértigo que le imprime a los encuentros el equipo de José Alberto López, y eso fue lo que le sucedió a los isleños. Las fotos de los goles así lo corroboran, ya que la vulnerabilidad del cuarteto formado por Álex Suárez, Barcia, Mika y Clemente no pudo frenar a sus oponentes, llegando tarde, actuando blandos y bastante pasivos en los cuatro tantos santanderinos.

En la primera diana, Barcia permite a Íñigo Vicente recibir y girarse con cierta comodidad, mientras que Manex rompe a Mika con un desmarque ante el que el catalán no está encima. Luego, aunque reclaman falta sobre Suárez, el central grancanario, que ayer jugó de lateral, debió ser más contundente a la hora de despejar el balón, que acabó con Puerta perforando la meta de Horkas, mientras que en el cuarto el Racing llega a portería sin que los defensas insulares estén atentos ni ordenados, permitiendo que Vicente arme fácil el disparo. No obstante, la imagen del duelo es la del tercer gol: un saque de portería muy largo de Ezkieta, buscando a Manex, deja a Barcia y Mika ante el delantero vasco sin que ninguno de los dos gane la partida; la pelota bota y Camara aprovecha para atacar el espacio sin que el central vigués pueda inquietar la carrera.

Floja aportación de la pólvora

En este mercado de invierno, la UD ha ido con todo a sumar piezas ofensivas que puedan ser determinantes en los próximos meses en la pelea por regresar a Primera División. En ese sentido, es pronto para hablar de adaptación, ya que hay dos futbolistas que acaban de aterrizar, como es el caso de Iker Bravo y Miyashiro, que será presentado mañana, mientras que tanto Benedetti como Pedrola apenas llevan unas semanas en la Isla. Aun así, en El Sardinero le faltó al resto de futbolistas algo más para generar peligro y tratar de inquietar con mayor frecuencia la meta rival.

Quitando el tanto amarillo, el resto de acciones en las que Ezkieta tuvo que actuar no resultaron providenciales ni mucho menos, salvo la falta botada por Jonathan Viera aún con el 2-1. El resto de las ocasiones grancanarias fueron un tiro blando de Fuster al medio, un pase con el exterior de la bota de Pejiño que atrapó de manera sencilla el meta santanderino, un remate sin fuerza de Barcia, más con la intención de acabar la jugada que de mirar a portería, y un disparo de Clemente en el que Ezkieta estaba bien colocado para repelerlo.

Ante la falta de oportunidades claras de verdad, Las Palmas terminó claudicando en una tarde marcada por muy pocas cosas y en la que, en palabras de Manu Fuster tras el partido, el cuadro isleño no estuvo «al nivel» que les hubiese gustado, llegando a pedir perdón al más del millar de aficionados que se desplazaron hasta Santander para presenciar el encuentro desde la grada.

Pimienta y un 4-1 que sirvió para ascender

La última vez que la UD cayó por 4-1 en un encuentro de Segunda División data de su última visita oficial liguera al Heliodoro Rodríguez López. Aquel día, el equipo dirigido por García Pimienta protagonizó una primera parte horrible, marchándose al descanso con un 3-0 en contra tras una actuación en la que Enric Gallego anotó dos tantos en los primeros cinco minutos del partido. Al final, Álvaro Jiménez maquilló un poco, pero Nacho Martínez puso el cuarto y definitivo tanto chicharrero desde los once metros en lo que fue otra tarde de perros.

Aun así, esa misma temporada, solo dos meses más tarde y tras superar una pequeña crisis de resultados, Las Palmas logró certificar su ascenso a Primera al empatar ante el Alavés en la última jornada. Quizás la historia pueda volver a repetirse, y más con 20 jornadas por delante para aprender, mejorar y terminar de acoplar a los nuevos jugadores que han llegado a la entidad amarilla para hacer crecer el arsenal de un Luis García que vivió su día más gris en el banquillo insular, aunque hasta ayer su currículum había generado pocas dudas.