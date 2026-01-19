UD LAS PALMAS
Edward Cedeño se rompe con el Albacete y peligra su participación en el Mundial
El centrocampista panameño, cedido por la UD Las Palmas al conjunto manchego durante este mercado de invierno, sufre una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá en el dique seco entre cuatro y cinco meses
La suerte no se ha aliado con Edward Cedeño, el futbolista de la UD Las Palmas cedido en el Albacete. El centrocampista panameño sufrió una rotura completa en el bíceps femoral durante un entrenamiento con el conjunto manchego, lo que le va a mantener alejado de los terrenos de juego durante los próximos cuatro o cinco meses, teniendo que pasar también por el quirófano.
Este es un varapalo para el futbolista, ya que con su aterrizaje en la plantilla albaceteña debía sumar minutos y empezar a tener más relevancia en su desembarco en la Segunda División del fútbol español. Todo ello, tras solo haber jugado siete encuentros con la camiseta amarilla en estos primeros meses de competición.
El Mundial, en peligro
Desde Panamá, lugar desde el que han adelantado la información de la lesión del pivote, temen que este contratiempo deje a Cedeño sin ser parte de la selección panameña, que este año va a disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en lo que será la segunda participación del combinado centroamericano en el gran evento futbolístico tras clasificarse para el torneo celebrado en Rusia en 2018. De ese modo, habrá que estar pendientes a los plazos de recuperación para saber con exactitud si puede llegar a esta importante cita.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
- Rampas, escaleras y pavimentos accesibles: así es el nuevo paseo de la playa de La Laja
- Una alternativa para Margarita: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aloja en una pensión