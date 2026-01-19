Edward Cedeño se rompe con el Albacete y peligra su participación en el Mundial

La suerte no se ha aliado con Edward Cedeño, el futbolista de la UD Las Palmas cedido en el Albacete. El centrocampista panameño sufrió una rotura completa en el bíceps femoral durante un entrenamiento con el conjunto manchego, lo que le va a mantener alejado de los terrenos de juego durante los próximos cuatro o cinco meses, teniendo que pasar también por el quirófano.

Este es un varapalo para el futbolista, ya que con su aterrizaje en la plantilla albaceteña debía sumar minutos y empezar a tener más relevancia en su desembarco en la Segunda División del fútbol español. Todo ello, tras solo haber jugado siete encuentros con la camiseta amarilla en estos primeros meses de competición.

El Mundial, en peligro

Desde Panamá, lugar desde el que han adelantado la información de la lesión del pivote, temen que este contratiempo deje a Cedeño sin ser parte de la selección panameña, que este año va a disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en lo que será la segunda participación del combinado centroamericano en el gran evento futbolístico tras clasificarse para el torneo celebrado en Rusia en 2018. De ese modo, habrá que estar pendientes a los plazos de recuperación para saber con exactitud si puede llegar a esta importante cita.