La UD Las Palmas acelera la salida Lukovic ante el overbooking ofensivo

La historia de Milos Lukovic y la UD Las Palmas va a terminar antes de tiempo. La entidad amarilla ha acelerado el proceso para romper la cesión que le une al delantero centro, cuyos derechos pertenecen al Estrasburgo francés, club desde el que llegó a la Isla el pasado mes de agosto. El principal motivo de este giro en los acontecimientos es el arsenal ofensivo que ha conseguido cerrar la dirección deportiva insular durante este mercado de invierno, con los fichajes de Iker Bravo y Taisei Miyashiro, un aspecto que deja sin sitio al nueve balcánico.

Además, ayer en El Sardinero volvió a quedarse sin minutos por segundo partido consecutivo, una situación hasta entonces poco habitual, ya que hasta el duelo ante el Ceuta, para el que tuvo que realizar un viaje más largo que el resto de sus compañeros y por el que se vio obligado a desplazarse en ferry, había sido indiscutible para Luis García como su hombre de ataque de referencia.

El Mirandés, posible destino

Una vez Lukovic haya regresado al Estrasburgo, el cuadro francés tendrá que buscarle una nueva cesión para que pueda terminar el curso teniendo minutos. En ese sentido, el Mirandés es uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios.