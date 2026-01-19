UD LAS PALMAS
La UD Las Palmas acelera la salida Lukovic ante el overbooking ofensivo
La entidad busca romper la cesión que une al serbio con el equipo amarillo para que regrese al Estrasburgo debido a la cantidad de efectivos que acumula Luis García en el ataque tras las últimas incorporaciones. Una vez haya regresado a su club de origen, el delantero tendrá que buscar un nuevo destino y el Mirandés es uno de los más interesados en sus servicios
La historia de Milos Lukovic y la UD Las Palmas va a terminar antes de tiempo. La entidad amarilla ha acelerado el proceso para romper la cesión que le une al delantero centro, cuyos derechos pertenecen al Estrasburgo francés, club desde el que llegó a la Isla el pasado mes de agosto. El principal motivo de este giro en los acontecimientos es el arsenal ofensivo que ha conseguido cerrar la dirección deportiva insular durante este mercado de invierno, con los fichajes de Iker Bravo y Taisei Miyashiro, un aspecto que deja sin sitio al nueve balcánico.
Además, ayer en El Sardinero volvió a quedarse sin minutos por segundo partido consecutivo, una situación hasta entonces poco habitual, ya que hasta el duelo ante el Ceuta, para el que tuvo que realizar un viaje más largo que el resto de sus compañeros y por el que se vio obligado a desplazarse en ferry, había sido indiscutible para Luis García como su hombre de ataque de referencia.
El Mirandés, posible destino
Una vez Lukovic haya regresado al Estrasburgo, el cuadro francés tendrá que buscarle una nueva cesión para que pueda terminar el curso teniendo minutos. En ese sentido, el Mirandés es uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria
- Rampas, escaleras y pavimentos accesibles: así es el nuevo paseo de la playa de La Laja
- Una alternativa para Margarita: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aloja en una pensión