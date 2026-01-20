Expectación entre la comunidad japonesa de Gran Canaria por el fichaje de Taisei Miyashiro: «Nos llena de orgullo tener a un compatriota jugando en la UD Las Palmas»

Japón ya piensa en amarillo UD Las Palmas. El fichaje del delantero japonés de 25 años Taisei Miyashiro por el conjunto grancanario, que ha aterrizado en la Isla cedido desde el Vissel Kobe hasta final de temporada, con una opción de compra, supone abrir una nueva ventana para la entidad en un país donde se sigue con cierto detenimiento el fútbol español, más allá del desempeño que el futbolista pueda tener sobre el césped, donde se espera que pueda aportar más a una parcela ofensiva un tanto falta de pólvora hasta el momento. Heredero de Kenji Fukuda, otro nipón que vistió la elástica insular durante el curso 2007-08, en el que disputó 17 encuentros y anotó tres goles, el nuevo atacante, a las órdenes de Luis García, va a ayudar a que el nombre tanto de Gran Canaria como de la ciudad lleguen con más fuerza hasta el país del sol naciente, un lugar que ya espera con atención los primeros pasos de su compatriota en la Segunda División.

En ese sentido, Shinji Yamada, el cónsul de Japón en territorio isleño que además estuvo presente en la puesta de largo de Miyashiro en Barranco Seco, señalaba que esta incorporación es una noticia «emocionante para la comunidad japonesa en Gran Canaria, que cuenta con unas raíces largas. Tener a un compatriota jugando y vistiendo los colores de la UD Las Palmas nos llena de orgullo. Ahora, Miyashiro se convierte en un referente y un puente emocional que conecta a los residentes con la vida social de la Isla a través del fútbol. Asimismo, es una manera de simbolizar la unión entre dos culturas que comparten una historia marítima muy profunda». Por otra parte, también resaltaba que este es un movimiento importante para el propio club fuera del terreno de juego, ya que la firma del internacional por Japón con el equipo amarillo les va a ayudar en su «proyección global y su identidad como un equipo acogedor, una entidad abierta al mundo».

Relevancia mediática

Luis Helguera, Miyashiro y Shinji Yamada, durante la presentación del futbolista japonés con la UD Las Palmas. / José Carlos Guerra

Dentro de ese paradigma que se abre con Miyashiro jugando en la escuadra amarilla también se sitúa la relevancia que va a tomar la entidad dentro del foco informativo deportivo japonés. De hecho, para Yamada la incorporación del delantero a las filas grancanarias conlleva que el nombre de «Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria esté en el mapa turístico y mediático en Japón. Veremos un aumento en el interés por la cultura canaria y, probablemente, más visitantes japoneses que querrán conocer la tierra donde juega su estrella». Ante esa aseveración, el cónsul añadía que el fútbol español tiene «muchísimos seguidores en nuestro país», un aspecto que va a llevar a los periodistas de allí a estar pendientes con «detalle de cada uno de los partidos que juegue Taisei».

Esa predilección del público nipón por la competición española puede llegar a provocar un efecto llamada para que vengan más jugadores de Japón, ya que para Yamada el perfil del arquetipo de futbolista japonés se «adapta perfectamente al estilo técnico de LaLiga. Los éxitos de Miyashiro, que es un delantero con gran calidad técnica y velocidad, en un club con la filosofía de juego de la UD supondrían un reclamo y demostraría que Gran Canaria es un lugar ideal para el crecimiento tanto personal como profesional de los futbolistas de nuestro país».

En Las Palmas, Miyashiro va a tener la misión de explotar en la que será su primera experiencia en Europa, ayudando por el camino a que los amarillos logren el ascenso a Primera División en solo unos meses. Para ello, tendrá que adaptarse rápido y estar listo para cuando Luis García le dé la oportunidad de saltar al césped, tratando de seguir la estela de otros japoneses con pasado exitoso en España como Takashi Inui, que jugó en el Eibar, en el Betis y en el Alavés, o Take Kubo, quien ha hecho una fantástica carrera en la Real Sociedad tras pasar por la cantera del Barça y por el Madrid. Y en Japón esperan con ansias los logros de su paisano.