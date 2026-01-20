El gol de Ramírez con el Parque Residencial UD Las Palmas: "Buscamos que pagando 400 euros tengas una vivienda"

Más pistas sobre el proyecto del ladrillo de la UD Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez bautizó ayer como Residencial UD Las Palmas el barrio de 1.250 viviendas de la zona de Almatriche que piensa construir el club amarillo. Avanzó la idea de contar con una vivienda por el pago de 400 euros.

Miguel Ángel Ramírez, ayer, en el programa de Gente Maravillosa de la TVC con Eloísa González. / LA PROVINCIA / DLP

"Hemos comprado unos terrenos cerca del Gran Canaria que aquí se le conoce como Almatriche y está proyectado el barrio de la UD que se llamará Residencial UD Las Palmas. Ahí van más de mil viviendas, zonas comerciales y estará muy bien...Vamos a poder proyectar algo para poder ayudar a la gente, ya que existen problemas de viviendas (...) No estoy de acuerdo con que los sueldos sean bajos, con lo que no estoy de acuerdo es que con que se paguen 1.000 euros por un alquiler. Si ganas 1.400 euros y pagas 1.000 de alquiler, pues no puedes vivir. Lo que hay que buscar es cómo pagando 400 euros se puede tener una vivienda y en eso estamos trabajando para poder ayudar", detalló Ramírez en el programa de la TVC Gente Maravillosa de Eloísa González.

Ramírez y Eloísa González con la carátula de Gente Maravillosa. / LA PROVINCIA / DLP

Incide el principal ejecutivo de la UD en la arista social del club, que cuenta con un presupuesto de 46 millones. "Tenemos una responsabilidad social, somos los que somos por el apoyo de la afición y si tenemos la posibilidad de revertir y ayudar a toda esa gente, pues lo haremos. Si ayudas con 1.200 viviendas, ayudas a 1.200 familias que seguro que serán aficionados de la UD".

Inclinación política nacionalista

Además de pedir un derbi en Primera, en un programa distendido con bromas con cámara oculta, Ramírez reclama una "Canarias unida" ante la amenaza de las fuerzas extremistas. "Canarias no está lo unida que debería estar. Somos un pueblo conquistado, lo llevamos en nuestros genes. No nos damos cuenta de que hasta que no nos unamos, no podremos ser fuertes para reconquistar nuestros derechos".

Denuncia la pérdida de derechos adquiridos y evoca a la época de cuatro diputados en el Congreso. "Los mejores años de Canarias tras la Transición fueron con cuatro diputados de la tierra con esas grandes carretas, centros hospitalarios, infraestructuras...Me da igual el partido, no me importa la ideología. Tenemos que unirnos por Canarias, tenemos que tratar de buscar un partido, en este caso lo tenemos, que es Coalición Canaria, que defiende los intereses de Canarias. Un partido que defienda la unidad, la igualdad...Un señor un señor que vive en el sur de Fuerteventura en Jandía no puede recorrer 40 km por un infarto a un hospital porque se muere. Es solo un ejemplo, si queremos una Canarias más equitativa, que se acerce a las ciudades de la Península, tenemos que reivindicar lo nuestro desde voces autorizadas".

Ramírez se desmarca de las "marcas extremistas". "Miramos con recelo lo que sacan los catalanes y los vascos, pero tenemos los mismos diputados que ellos. Pero ellos sí les votan, nosotros no lo hacemos. Luego salen marcas extremistas que nos restan votos; no generan ningún valor a los intereses de Canarias. Si nos unimos, las próximas crisis no pasarán por Canarias (...) Hablan de partidos extremistas que están en contra de las comunidades autónomas, pues nos quitarán el descuento del 75% de descuento en los viajes de avión por residentes".