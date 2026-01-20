Luis García, un líder que debe emerger en los momentos difíciles de la UD Las Palmas

La Liga es una competición pareja, áspera y poco dada al lucimiento. Cuesta encontrar equipos que enamoren desde la posesión y Las Palmas trata de diferenciarse, por momentos, con destellos de buen fútbol. Incluso la reciente y dolorosa derrota en Santander, lejos de sembrar dudas, debe servir como termómetro para evaluar la solidez del equipo y del proyecto. Pese al tropiezo, el grupo está llamado a mantenerse firme, convencido de la idea y alineado con su entrenador. Conviene, eso sí, no olvidar una máxima que siempre sobrevuela este deporte: nada resulta más peligroso que creer que ya no se puede perder. Luis García está ahí para recordarlo a diario, consciente de que, en el fútbol —como en la vida—, pensar poco suele conducir a equivocarse mucho.

Hasta el 4-1, la UD Las Palmas había encontrado una forma de competir que le permitía moverse con seguridad en una Liga tan exigente como igualada. A estas alturas importa poco si el modelo resulta más o menos atractivo, si responde a una idea fácilmente reconocible o si el once presenta mayor o menor presencia de futbolistas canarios. El objetivo es claro y compartido: sumar puntos y avanzar, paso a paso, hacia el ascenso. Una palabra que nadie se atreve a pronunciar en público por prudencia, pero que planea sobre cada entrenamiento y cada partido. En el momento actual del club, cualquier desenlace que no implique el regreso a la máxima categoría sería difícil de asumir.

El rigor defensivo se ha consolidado como el pilar del equipo y no debería tambalearse por la goleada en El Sardinero. El brillo estético del fútbol canario que, durante años, definió al club ha quedado en segundo plano, sustituido por una propuesta más pragmática y eficaz. Los refuerzos ofensivos están llamados a aportar el salto de calidad necesario, pero el verdadero equilibrio nace del convencimiento colectivo y del aprendizaje de Luis García a la hora de manejar con solvencia los códigos del vestuario, especialmente cuando toca levantarse. Ese trabajo silencioso ha convertido al técnico en una figura fiable, respaldada desde dentro y plenamente integrada en el proyecto.

Como consecuencia de ese proceso, Luis García ha sabido exprimir a un grupo que ha interiorizado sus conceptos con disciplina y confianza, recuperando y potenciando a futbolistas como Clemente o Ale García, durante un tiempo relegados al baúl de las cesiones. En el fútbol mandan los resultados, y el camino para alcanzarlos suele quedar en un segundo plano. Quienes dudaron de él al inicio, señalando una hoja de servicios casi en blanco, asisten hoy a la consolidación de un entrenador con personalidad, capaz de asumir errores y de demostrar que tiene mucho que decir en este oficio: un líder llamado a emerger precisamente en los momentos difíciles, cuando se tropieza y lo último que debe aparecer son las dudas.