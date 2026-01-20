Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anabel PantojaMarruecos - Puerto de Las PalmasRFEF Copa de la Reina 2026Gran Canaria RestauranteAplazamiento Carnaval Las PalmasCasa Isabel Pantoja
instagramlinkedin

EL FÚTBOL ES OTRA COSA

Luis García, un líder que debe emerger en los momentos difíciles de la UD Las Palmas

Quienes dudaron del técnico asturiano al inicio, señalando una hoja de servicios casi en blanco, asisten hoy a la consolidación de un entrenador con personalidad, capaz de asumir errores y de demostrar que tiene mucho que decir en este oficio

Luis García se abraza con José Alberto López en los prolegómenos del duelo entre el Racing y la UD.

Luis García se abraza con José Alberto López en los prolegómenos del duelo entre el Racing y la UD. / Alberto Losa / LOF

Pedro García

Las Palmas de Gran Canaria

La Liga es una competición pareja, áspera y poco dada al lucimiento. Cuesta encontrar equipos que enamoren desde la posesión y Las Palmas trata de diferenciarse, por momentos, con destellos de buen fútbol. Incluso la reciente y dolorosa derrota en Santander, lejos de sembrar dudas, debe servir como termómetro para evaluar la solidez del equipo y del proyecto. Pese al tropiezo, el grupo está llamado a mantenerse firme, convencido de la idea y alineado con su entrenador. Conviene, eso sí, no olvidar una máxima que siempre sobrevuela este deporte: nada resulta más peligroso que creer que ya no se puede perder. Luis García está ahí para recordarlo a diario, consciente de que, en el fútbol —como en la vida—, pensar poco suele conducir a equivocarse mucho.

Hasta el 4-1, la UD Las Palmas había encontrado una forma de competir que le permitía moverse con seguridad en una Liga tan exigente como igualada. A estas alturas importa poco si el modelo resulta más o menos atractivo, si responde a una idea fácilmente reconocible o si el once presenta mayor o menor presencia de futbolistas canarios. El objetivo es claro y compartido: sumar puntos y avanzar, paso a paso, hacia el ascenso. Una palabra que nadie se atreve a pronunciar en público por prudencia, pero que planea sobre cada entrenamiento y cada partido. En el momento actual del club, cualquier desenlace que no implique el regreso a la máxima categoría sería difícil de asumir.

El rigor defensivo se ha consolidado como el pilar del equipo y no debería tambalearse por la goleada en El Sardinero. El brillo estético del fútbol canario que, durante años, definió al club ha quedado en segundo plano, sustituido por una propuesta más pragmática y eficaz. Los refuerzos ofensivos están llamados a aportar el salto de calidad necesario, pero el verdadero equilibrio nace del convencimiento colectivo y del aprendizaje de Luis García a la hora de manejar con solvencia los códigos del vestuario, especialmente cuando toca levantarse. Ese trabajo silencioso ha convertido al técnico en una figura fiable, respaldada desde dentro y plenamente integrada en el proyecto.

Noticias relacionadas y más

Como consecuencia de ese proceso, Luis García ha sabido exprimir a un grupo que ha interiorizado sus conceptos con disciplina y confianza, recuperando y potenciando a futbolistas como Clemente o Ale García, durante un tiempo relegados al baúl de las cesiones. En el fútbol mandan los resultados, y el camino para alcanzarlos suele quedar en un segundo plano. Quienes dudaron de él al inicio, señalando una hoja de servicios casi en blanco, asisten hoy a la consolidación de un entrenador con personalidad, capaz de asumir errores y de demostrar que tiene mucho que decir en este oficio: un líder llamado a emerger precisamente en los momentos difíciles, cuando se tropieza y lo último que debe aparecer son las dudas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor
  4. El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
  5. Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
  6. Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
  7. Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
  8. Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria

Luis García, un líder que debe emerger en los momentos difíciles de la UD Las Palmas

Expectación entre la comunidad japonesa de Gran Canaria por el fichaje de Taisei Miyashiro: «Nos llena de orgullo tener a un compatriota jugando en la UD Las Palmas»

Miyashiro, el jugador japonés de la UD Las Palmas que sueña con el ascenso: «Tengo ganas de jugar en España y subir a Primera»

Miyashiro, el jugador japonés de la UD Las Palmas que sueña con el ascenso: «Tengo ganas de jugar en España y subir a Primera»

El plan de Ramírez con el Parque Residencial UD Las Palmas: "Buscamos que pagando 400 euros tengas una vivienda"

El plan de Ramírez con el Parque Residencial UD Las Palmas: "Buscamos que pagando 400 euros tengas una vivienda"

La RFEF lo hace oficial: el Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina 2026

La RFEF lo hace oficial: el Estadio de Gran Canaria acogerá la final de la Copa de la Reina 2026

Edward Cedeño se rompe con el Albacete y peligra su participación en el Mundial

UD Las Palmas - Córdoba CF

Córdoba CF - UD Las Palmas

Tracking Pixel Contents