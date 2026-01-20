Miyashiro, el jugador japonés de la UD Las Palmas que sueña con el ascenso: «Tengo ganas de jugar en España y subir a Primera»

Ambición y sueños cumplidos como carta de presentación. Taisei Miyashiro habló como nuevo jugador de la UD Las Palmas por primera vez esta mañana en la sala de prensa de Barranco Seco, donde exhibió su felicidad tras haber podido marcar como conseguido uno de sus mayores anhelos. El delantero japonés, que va a lucir el dorsal 18 este curso, que dejó libre Edward Cedeño, relató que venir a España es una meta cumplida, con un deseo añadido muy particular: «Siempre he tenido el sueño de jugar en las mejores ligas del mundo, por lo que estar en España es un paso importante. Tengo muchas ganas de competir aquí y subir a Primera División; me siento realmente emocionado de estar en la UD y me apetece vestir esta camiseta», aseveró el internacional por Japón, que llega cedido desde el Vissel Kobe con una opción de compra.

En ese sentido, explicó que sigue el fútbol español, ya sea por «la televisión o a través de internet», recordando que esta no es la primera vez que visita Gran Canaria, ya que hace diez años estuvo «con la selección sub 15 de mi país en la Isla, por lo que algo conozco. Eso sí, antes de saber del interés de Las Palmas no conocía demasiado sobre el equipo. Después de varios días puedo decir que esta es una plantilla muy técnica».

De hecho, ese es el gran reto que se pone Miyashiro, sin contar el del ascenso, porque su intención es aprovechar esta oportunidad para seguir mejorando como futbolista: «Cuando supe del interés de la UD pensé que, si era capaz de jugar aquí, iba a estar preparado para seguir creciendo como jugador. No sé cuánto tiempo me va a llevar adaptarme al fútbol europeo, pero sí le puedo asegurar que va a ser mi primer gran objetivo; quiero acoplarme a mis nuevos compañeros y al entrenador lo antes posible», aclaró el nuevo atacante isleño.

El área como punto fuerte

Más allá de eso, Taisei Miyashiro se definió como un delantero que se maneja «bien en el área, aunque puedo moverme por varias zonas del frente de ataque», no queriendo mojarse demasiado a la hora de elegir a sus ídolos: «Tengo varios jugadores a los que considero mis favoritos. Me gusta bucear por internet y ponerme sus vídeos para aprender de ellos todo lo que pueda. Trato de absorber aspectos de muchos futbolistas, pero no sabría elegir a uno solo como mi gran referente», señaló el asiático entre risas.

Por otro lado, contó que Las Palmas le convenció para materializar su fichaje al hacerle ver que su estilo «encajaba genial con la manera de jugar que tiene el equipo. Eso me llevó a dar el paso definitivo para venir a la UD», destacando que su recibimiento, tanto por parte de sus nuevos compañeros como del cuerpo técnico, así como de la afición, ha sido realmente bueno: «Todos los jugadores y entrenadores me han recibido muy bien. Han sido muy amables y atentos conmigo; son latinos y es lo normal. Estoy encantado de cómo han sido mis primeros días aquí. Asimismo, he visto en Santander que los aficionados están contentos con mi llegada; me han dado una gran bienvenida. El domingo pasado, en El Sardinero, ya noté su apoyo. Estoy feliz de estar en Gran Canaria con estos seguidores tan cariñosos», finalizó.

Además, Miyashiro quiso dejar un detalle más durante su puesta en escena como futbolista de la UD Las Palmas, y es que, antes de comenzar su comparecencia, tuvo un recuerdo para todas las personas y familiares que han sido víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha desolado a toda la sociedad española y que aún mantiene en vilo a muchos afectados.