Drama en el lateral derecho de la UD Las Palmas: Viti un mes KO, Marvin tocado y Suárez bajo lupa
Las exploraciones médicas confirman la lesión de Viti tras pedir el cambio en El Sardinero: rotura fibrilar en el cuádriceps derecho
Sin Viti durante un mes con una rotura fibrilar, con Marvin tocado y con un Álex Suárez bajo lupa tras el naufragio de la UD Las Palmas en El Sardinero. El puzle de Luis García en el lateral derecho se queda sin sus piezas más conocidas y toca tirar de ingenio para rearmar el muro amarillo de cara al encuentro ante el Córdoba (sábado, 17.30 horas, Estadio de Gran Canaria).
Primero cayó Marvin, sólido durante la primera vuelta tras haber alcanzado su mejor nivel. Su último partido con la elástica amarilla fue en Ceuta a mediados de diciembre. Fue suplente en el último encuentro del año frente a la Cultural Leonesa y tras el parón navideño empezó a sentir molestias. La semana pasada, el técnico ovetense indicó que estaba haciendo tareas con el grupo, pero finalmente no llegó a Santander.
Una de las malas noticias en El Sardinero la dio Viti. El de Pola de Laviana, que las últimas cuatro jornadas había sacado a flote el lateral derecho, se sintió a los 22' de partido. Un pinchazo le avisó de que algo no iba bien, se tiró al suelo y sus gestos de dolor y frustración presagiaron lo peor. Pidió el cambio y en su lugar entró al terreno de juego Álex Suárez, bajo lupa tras un partido con más sombras que luces.
Viti estará de baja un mes. Así lo ha comunicado la UD Las Palmas con un parte médico que confirma que el jugador sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- 240 casas de alquiler junto a Las Ramblas por menos de 500 euros: la nueva promoción pública en Las Palmas de Gran Canaria
- El 'taxi-guagua' llega a Gran Canaria: arranca el proyecto piloto en el barrio de Siete Puertas
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan ya con el quinto contenedor
- Las Palmas de Gran Canaria expropia una vivienda en el pasaje de Las Chapas para hacer un parque
- Sara Carbonero, entre el dolor y la calma: su casa, su círculo y la lucha silenciosa tras ser operada en Lanzarote
- Las 36 viviendas de alquiler asequible de Tamaraceite Sur tendrán que volver a salir a licitación
- Un clásico que cambia de manos: Casa Suecia se renueva tras seis décadas en Las Palmas de Gran Canaria