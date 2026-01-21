Drama en el lateral derecho de la UD Las Palmas: Viti un mes KO, Marvin tocado y Suárez bajo lupa

Sin Viti durante un mes con una rotura fibrilar, con Marvin tocado y con un Álex Suárez bajo lupa tras el naufragio de la UD Las Palmas en El Sardinero. El puzle de Luis García en el lateral derecho se queda sin sus piezas más conocidas y toca tirar de ingenio para rearmar el muro amarillo de cara al encuentro ante el Córdoba (sábado, 17.30 horas, Estadio de Gran Canaria).

Primero cayó Marvin, sólido durante la primera vuelta tras haber alcanzado su mejor nivel. Su último partido con la elástica amarilla fue en Ceuta a mediados de diciembre. Fue suplente en el último encuentro del año frente a la Cultural Leonesa y tras el parón navideño empezó a sentir molestias. La semana pasada, el técnico ovetense indicó que estaba haciendo tareas con el grupo, pero finalmente no llegó a Santander.

Una de las malas noticias en El Sardinero la dio Viti. El de Pola de Laviana, que las últimas cuatro jornadas había sacado a flote el lateral derecho, se sintió a los 22' de partido. Un pinchazo le avisó de que algo no iba bien, se tiró al suelo y sus gestos de dolor y frustración presagiaron lo peor. Pidió el cambio y en su lugar entró al terreno de juego Álex Suárez, bajo lupa tras un partido con más sombras que luces.

Viti estará de baja un mes. Así lo ha comunicado la UD Las Palmas con un parte médico que confirma que el jugador sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho.