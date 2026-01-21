La golosina del mercado de la UD Las Palmas: Mika cambia de agente y se pasa a la 'agencia amarilla'
El zaguero zurdo pasa a estar representado por la multinacional inglesa Wasserman, que lleva a siete jugadores de la entidad grancanaria
El central de la UD Mika Mármol Medina, cuyo contrato se extingue el 30 de junio, cambia de agente con su futuro en el aire. El zaguero zurdo, con un valor de mercado de 10 millones y que puede firmar con otro equipo, está ahora representado por la multinacional inglesa Wasserman. La citada empresa defiende los intereses de siete jugadores amarillos como Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez, Viti Rozada, Álex Suárez, Enzo Loiodice o Nico Benedetti. También figura en Wasserman un viejo conocido de la afición pío pío como el central escocés Scott McKenna.
Mika Mármol llegó a la UD el 13 de agosto del 2023 y estaba representado por Josep Maria Orobitg de Tactit Grup-Orobitg - que también defendía los intereses del extécnico amarillo García Pimienta-. Ahora el central zurdo y una de las golosinas del mercado 'ficha' por una agencia muy amarilla.
Tentado por Girona, Osasuna, Celta o Mallorca, este movimiento le puede acercar a una renovación con Las Palmas con futura venta. Considerado como uno de los mejores defensas de Segunda, ha sido indiscutible en sus tres temporadas en la Isla. La UD abonó 1,9 millones por el 50 % del pase de Mika hace tres años y ahora se pone a tiro como agente libre. La renovación más golosa del mercado se pone a tiro.
